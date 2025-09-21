拉麵吃太多？日本研究：每週吃3次拉麵 死亡風險增加

與幕僚一同品嚐拉麵的日本首相石破茂（中）。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在日本拉麵消費量最高的地區之一山形縣，當地大專院校聯合進行1項研究發現，每週吃3次（含）以上的拉麵可能會帶來健康風險，但研究團隊強調，還需要進行更多研究來證實其中的關聯性。

《共同社》英文版21日報導，山形縣的大專院校對該縣6725名40歲（含）以上居民進行約4年半的追蹤調查，根據參與者食用拉麵的頻率（從每月不到1次到每週3次（含）以上）進行分組，並根據其他健康和生活方式因素進行調整。

結果表明，每週吃1到2次拉麵的人死亡風險最低，而經常吃拉麵者的死亡風險約為每週吃1到2次者的1.5倍。

對某些族群來說，風險會不斷累積。對於70歲以下、每週吃3次（含）以上拉麵者，其死亡風險是每週吃1到2次拉麵者的2倍多。經常吃拉麵且經常飲酒者的風險更高，達到2.7倍。

然而，研究人員強調，這些發現在統計上不足以斷言拉麵具有明顯的危險性，並指出必須進行更多研究來證實大量吃拉麵的習慣與健康狀況之間的關聯。

山形大學醫學院教授今田恆雄（音譯）表示：「這項研究不一定意味著吃拉麵有害。」他建議人們不要把碗底的鹹湯喝完，並建議保持膳食營養均衡。

這項研究結果於8月發表在《營養、健康與老化期刊》。

