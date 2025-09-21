川普放話派兵奪回基地！專家打臉：等於再入侵阿富汗恐需萬人部隊

2021年7月2日，美軍撤離阿富汗當天，阿富汗士兵在巴格蘭空軍基地外站崗。此基地現為美國總統川普威脅要求歸還的目標。（路透資料照）

2025/09/21 13:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普公開威脅阿富汗，要求歸還巴格蘭空軍基地（Bagram air base）後，事態進一步升級。川普在最新發言中，拒絕排除派兵武力奪回的可能性；但《路透》引述美國現任與前任官員警告，此舉的規模與複雜性將等同於「重新入侵」阿富汗，可能需要投入超過1萬名士兵。

巴格蘭空軍基地在911事件後長達20年的時間裡，一直是美軍在阿富汗境內最主要的作戰樞紐與後勤中心。然而，在2021年美軍混亂的撤離行動中，該基地最終落入伊斯蘭主義運動塔利班（Taliban）之手，美方支持的喀布爾政府也隨之垮台。

請繼續往下閱讀...

川普近日表示，美國已就歸還基地一事與阿富汗方面展開對話，並要求「立刻、馬上」拿回。他20日進一步向阿富汗發出公開威脅，強硬要求歸還巴格蘭空軍基地，並警告若不照辦，將有「壞事發生」。

川普於白宮被記者直接提問，是否會派遣美軍奪回基地時，他拒絕正面回答，僅表示：「我們不談論那個。」但他隨後又補上一句充滿懸念的威脅：「如果他們不這麼做，你們將會發現我會怎麼做。」

然而，川普的強硬姿態，在現實層面面臨巨大挑戰。除了阿富汗官員已公開反對任何美軍重返外，美國官方內部也對此構想的可行性抱持高度懷疑。

《路透》引述不具名的現任與前任美國官員指出，重新佔領巴格蘭基地的行動，在軍事上將被視為一場「重新入侵」，除了需要部署超過1萬名士兵外，還必須配備先進的防空系統。

專家進一步分析，即便美軍在談判後成功進駐，該基地也將立即暴露在多重威脅之下，包含來自阿富汗境內的伊斯蘭國（IS）、蓋達（al Qaeda）組織的恐怖攻擊，甚至可能成為伊朗先進飛彈的打擊目標，其防衛與後勤將是一場惡夢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法