喜馬拉雅山「放煙火」掀眾怒！始祖鳥、蔡國強道歉了

戶外用品品牌「始祖鳥」聯合爆破藝術家蔡國強，在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」的大型煙火秀，引發廣泛批評。（擷取自X）

2025/09/21 13:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）2019年被中國安踏體育收購，日前與爆破藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈舉辦名為「升龍」的大型煙火秀，卻因引發環境爭議遭到批評。今早始祖鳥與蔡國強工作室分別發布致歉聲明，強調將配合調查並重新評估活動對生態環境的影響。西藏日喀則市政府也已成立調查組，展開核查。

綜合中媒報導，「升龍」大型煙火秀19日在海拔5500公尺的查瓊崗日地區施放，煙火沿山脊綻放三幕景象。始祖鳥聲稱使用的彩色粉末為生物可降解材質，排放量符合環保標準，但影片曝光後，仍有不少中國網友批評此舉破壞高原脆弱生態。

請繼續往下閱讀...

始祖鳥今（21）日上午在微博發布致歉信稱，近期品牌贊助的「升龍」藝術計畫引發廣泛討論，衷心感謝大家對青藏高原生態環境的關切與監督，並誠懇接受所有的批評和建議，「大家的守護，我們深表認同與尊重。在此，向各位表達最真摯的歉意」。

始祖鳥表示，該計畫本是希望透過藝術家的創作，提升對高山在地文化的關注。儘管懷著這樣的初心，在作品呈現過程中仍出現偏差甚至偏離。外界的肺腑之言讓他們警醒：「對藝術表達邊界的評估需要更加專業，對自然的敬畏需要更加謙卑」

始祖鳥指出，他們深知僅僅道歉是遠遠不夠的，有責任在政府部門監管下，配合藝術家團隊對該計畫全過程的環境生態影響進行複核，邀請第三方專業環保機構，展開嚴謹而透明的評估工作。始祖鳥承諾將依據評估結果與社會各界的反饋，展開及時有效的補救行動，同時加快推進既定的藏地環境保護計劃，並全力推動有助於當地文化發展的公益項目。

另外，蔡國強也透過工作室發文致歉，自認存在很多考慮不周之處，對此深表歉意，並虛心接受大家對於在雪域高原實施藝術創作的所有批評，誠摯感謝大家的關心和提醒。接下來將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境。

蔡國強指出，具體工作措施包括但不限於，接受政府邀請的獨立機構進行深入檢測，如確有環境影響，願盡全力採取補救恢復措施，並將以實際行動支持江孜縣的生態和文旅，保護青藏高原生態環境。

西藏日喀則市政府也在官方微信公眾號發布情況通報，強調日喀則市委、市政府高度重視此事，已派調查組趕赴現場，後續將根據核查結果依法依規處理。

藝術家蔡國強。（擷取自蔡國強/IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法