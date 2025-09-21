姓名曝光！25歲台男騙光大阪7旬婦千萬日圓 要求裝監視器防報警

25歲台男騙光大阪7旬婦千萬日圓，圖為日本警方示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

2025/09/21 14:11

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕25歲台灣男子張俊龍涉嫌在日本大阪冒充警察，詐騙一名70多歲婦人高達1000萬日圓，16日遭當地警方逮捕。警方透露，嫌犯還指示受害者在家中安裝監視器，藉此監視並操控其行動。

綜合日媒報導，大阪警方指出，張俊龍與同夥於今年8月下旬至9月中旬，多次聯繫受害者，謊稱其「涉及詐欺案件，需確認帳戶資金」。嫌犯進一步遊說婦人，若要證明清白，必須交出所有財產，隨後便上門取走現金。

請繼續往下閱讀...

警方調查發現，嫌犯還指示婦人在家中玄關與室內安裝監視器，並透過麥克風遙控監視其行動，下達指令，受害者幾乎行動受限。此外，另有詐騙成員冒充東京地檢人員，聲稱為了保護財產安全，要求購買兩台監視器安裝於玄關與客廳，意圖監控受害人是否報警或向家人求助。

警方指出，張嫌15日遭盤查時，隨身攜帶大量現金，研判他可能擔任車手角色，因此在16日逮人。目前案件仍在深入調查中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法