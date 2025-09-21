施壓司法部起訴政敵 川普開除檢察官並任命親信接手

加州聯邦參議員當選人謝安達（Adam Schiff）。（法新社資料照）

2025/09/21 13:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，美國總統川普21日公開在社群媒體上敦促他所任命的司法部長邦迪（Pam Bondi），對加州聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）和紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）等民主黨政敵採取法律行動。批評人士指出，此舉是川普一系列破壞司法部傳統獨立性行動中的最新一例。

公開施壓並開除異己

川普在一則直接點名司法部長的貼文中，對司法部遲遲未對謝安達與詹樂霞等人採取行動表達怒火，他寫道：「我們不能再拖延了，這正在扼殺我們的聲譽與信譽。」

這兩位民主黨人，先前遭川普的親密盟友、聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte）指控偽造房貸申請文件。在此貼文發布前一天，川普已開除了據傳負責監督此案的維吉尼亞東區聯邦檢察官西伯特（Erik Siebert）。根據《紐約時報》報導，西伯特曾堅稱，用以指控詹樂霞房貸欺詐的證據並不足夠。

川普20日證實了開除一事，並堅稱此案有「絕佳的案子，很多律師和法律專家都這麼說。」川普宣布，他已任命白宮助理哈利根（Lindsey Halligan）接替西伯特的職位。哈利根此前負責審查史密森尼學會的內容是否存在「分裂性或黨派性敘事」。川普形容哈利根是一位「強悍、聰明且忠誠的律師」。

謝安達與詹樂霞都曾與川普有過激烈交鋒。謝安達川普第一任期內，曾擔任眾議院彈劾案的檢方角色；詹樂霞則在川普卸任後，對他提起了重大的民事欺詐訴訟。川普稱這些調查都是「政治獵巫」，並在20日寫道：「他們彈劾我兩次，還（5次！）起訴我，罪名全是空穴來風。現在！立刻！必須伸張正義！」

與此同時，川普自身也面臨多項法律問題，包含因支付豔星封口費而被判34項重罪成立，以及因誹謗作家卡洛爾（E. Jean Carroll），而被判賠償8330萬美元。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。（路透資料照）

