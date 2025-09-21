為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    承認巴勒斯坦代價出爐！英國恐賠81兆天價 人質家屬泣訴被出賣

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）因其承認巴勒斯坦的決定，正遭受來自國內外盟友的巨大壓力。（彭博資料照）

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）因其承認巴勒斯坦的決定，正遭受來自國內外盟友的巨大壓力。（彭博資料照）

    2025/09/21 12:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）計畫承認巴勒斯坦為一個獨立國家的爭議性決定，已在國內外引發全面風暴。法律專家發出嚴厲警告，此舉不僅衝擊中東和平進程，更可能讓英國背上一筆超過2兆英鎊（約新台幣81兆元）的歷史賠償帳單。

    一張來自歷史的天價帳單

    報導指出，一旦英國正式承認巴勒斯坦，新的國家將可能依據國際法，就英國在1917至1948年託管該地區期間「取走巴勒斯坦人民的土地」提出賠償。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）長期以來便威脅就此事提告，部分國際法專家更形容，相當於英國整體經濟規模的2兆英鎊，僅是個「不錯的起點」。

    保守黨司法發言人詹里克（Robert Jenrick）痛批此舉是「歷史級的胡扯」，並將其比擬為讓英國付出鉅額代價的「查哥斯群島事件2.0」，暗指政府繼2024年放棄查哥斯群島主權並移交模里西斯、反倒需花費鉅額租回軍事基地後，又將讓納稅人為另一場代價高昂的外交退讓買單。

    此決定對正在進行的人質談判造成直接衝擊。被哈瑪斯綁架的人質家屬發表公開信，譴責首相的決定讓拯救親人的努力變得「極其複雜」。信中寫道：「哈瑪斯已將英國的決定視為一場勝利，並因此在停火協議上反悔。」人質的兄弟伊萊·大衛悲憤地表示：「給予這種承認，就像在告訴哈瑪斯：『沒關係，你們可以繼續餓著人質，可以繼續把他們當人肉盾牌。』」

    此舉也引發了國內外盟友的強烈反彈。美國政府已警告此舉將有「災難性後果」，共和黨國會領袖更致函英國，稱這是「魯莽的政策」。在英國國內，保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）譴責這是「獎勵恐怖主義」，改革英國黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）更直言這是「對恐怖主義的投降與對以色列的背叛」。

