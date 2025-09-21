為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    下藥性侵女議員！法67歲參議員辯稱「失手」辭職 她怒轟：噁心！

    被指控下藥意圖性侵女同事的法國參議員蓋里歐，宣布將於10月初辭職。（法新社）

    被指控下藥意圖性侵女同事的法國參議員蓋里歐，宣布將於10月初辭職。（法新社）

    2025/09/21 11:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，被指控下藥意圖性侵一名國會女議員的67歲法國參議員蓋里歐（Joël Guerriau），於20日證實，他將在下個月初辭去參議員職務。然而，此舉卻引發受害女議員的強烈反彈，痛批這是一場「策略性撤退」，讓她感到「噁心」。

    這起案件震驚法國政壇。蓋里歐被指控在2023年11月，於國民議會（下議院）女議員喬索（Sandrine Josso）所喝的香檳中，加入了搖頭丸（ecstasy），意圖對其進行性侵。蓋里歐本人否認所有指控，並將此事件形容為一次「處理失誤」。他向法新社強調，辭職的決定是他早已規劃好的，與這起刑事案件無關。

    對於蓋里歐的說法，受害議員喬索發表聲明表達了極度的憤怒。她說：「再一次，是攻擊者自己在選擇他的時程表、他的敘事、他的退場方式。這不是一種負責任或體面的行為。」喬索痛批，蓋里歐的辭職是一場「策略性的撤退」，距離他的審判僅剩幾個月，而在此期間他早已「從其職位的特權中獲取了巨大利益」。

    在被正式指控後，蓋里歐已被其所屬的中間偏右政黨「地平線黨」（Horizons）停權。法國參議院議長也已在今年7月宣布，會將此案提交給議院的紀律委員會，使其面臨可能的內部懲處。

    這起指控之所以在法國引發巨大迴響，部分原因是在此案之前，法國才剛發生多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）因長期下藥性侵其妻並任由陌生人逞慾，而被判刑20年的重大案件，該案已對法國社會造成巨大衝擊。

    圖
    圖
