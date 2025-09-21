槓上以色列！英國首相兌現承諾 今正式承認巴勒斯坦國

英國首相施凱爾預定當地時間21日宣布正式承認巴勒斯坦國。（路透資料照）

2025/09/21 10:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社引述多家英國媒體報導，英國將於週日（21日）正式承認巴勒斯坦的國家地位。這項歷史性的政策轉向，顛覆了英國長期以來作為以色列堅定盟友的立場，並已引發以色列方面的激烈反彈。

報導指出，英國立場的轉變，主因是以色列自2023年遭哈瑪斯攻擊後，在加薩走廊所展開的軍事行動。該行動已對這個巴勒斯坦小領土造成了巨大的破壞、死亡與糧食匱乏，釀成重大人道危機。英國首相施凱爾（Keir Starmer）曾在今年7月下達最後通牒，表示若以色列在9月聯合國大會召開前，未能就與哈瑪斯停火採取「實質性步驟」，英國就將正式承認巴勒斯坦國。包含英國廣播公司（BBC）在內的多家媒體已確認，施凱爾將於21日宣布此項決定。

英國此舉預計將引發外交連鎖效應。報導稱，在即將到來的聯合國大會期間，預計將有包含英國的七大工業國（G7）夥伴法國在內約10個國家，也準備承認巴勒斯坦國。對此，以色列總理納坦雅胡先前已強烈回應，指控施凱爾的決定是在獎勵「駭人的恐怖主義」，並姑息「聖戰」意識形態。

這項外交承認的宣布，正值以色列對加薩市（Gaza City）發動新一輪攻勢之際。加薩市是該領土最大的城市中心，聯合國已在當地宣布發生飢荒。根據法新社依據官方數據的統計，引發這場戰爭的2023年10月7日哈瑪斯攻擊，造成以色列方面1219人死亡，其中多數為平民。而根據聯合國認為可靠的加薩衛生部門數據，以色列的報復性軍事行動，已造成至少6萬5208人死亡，其中也多數是平民。

