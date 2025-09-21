為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    驚人起底！柯克槍殺案 兇嫌沉迷「獸迷色情」變態遊戲

    調查揭露，柯克遇刺案22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）涉及爭議性次文化與強烈的政治動機。（法新社）

    調查揭露，柯克遇刺案22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）涉及爭議性次文化與強烈的政治動機。（法新社）

    2025/09/21 10:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》調查報導，涉嫌於本月10日公開槍殺美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）的兇嫌羅賓森（Tyler Robinson），其個人背景經起底，被揭露深度沉迷於1個充滿爭議的「獸迷」（furry）次文化，其中更涉及成人色情乃至戀童癖的描繪。

    沉迷色情電玩與爭議漫畫

    《每日郵報》的調查發現，與跨性別室友交往的羅賓森，其網路活動紀錄顯示他曾深入參與獸迷的成人內容。他曾長時間遊玩1款名為「Furry Shades of Gay」的同性戀色情電玩，甚至在遊戲中獲得獎項。報導更指出，透過友人證實的網路帳號，發現羅賓森近期曾在獸迷創作網站上，觀看1位以繪製同性獸迷色情聞名的創作者「RedRusker」的作品。該創作者的內容，包含了將年僅8歲的卡通動物角色，置於涉及毒品與性行為的場景中。

    在行兇動機方面，猶他州州長考克斯（Spencer Cox）已證實，羅賓森抱持左傾信仰，並且非常不喜歡科克。《福斯新聞》的1篇報導則指控，羅賓森的跨性別伴侶「憎恨保守派與基督徒」。這些說法駁斥了部分人士聲稱槍手為「MAGA」支持者的早期傳言。1位羅賓森的親屬向媒體透露：「他恨我們。這些年來，他變得非常疏離並且被激化了。」

    柯克是在猶他谷大學的1場公開演說活動中，遭到槍擊身亡，享年31歲。檢方目前已對兇嫌羅賓森提出7項重罪指控，並證實將尋求判處其死刑。

