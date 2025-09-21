柯克追思會爆重大維安漏洞！男持槍械冒充警察闖入遭逮

圖為工作人員正在亞利桑那州的州際農場體育館外，為21日即將舉行的查理·科克（Charlie Kirk）追思會，掛上其巨大的紀念看板。（路透）

2025/09/21 10:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，其追思會於當地時間21日舉行、預計將有10萬人參加，卻驚傳發生重大維安漏洞。根據福斯新聞（Fox News）報導，一名男子20日因攜帶多把槍枝、刀械，並冒充執法人員，試圖闖入位於亞利桑那州的追思會場地，而遭到逮捕。

亞利桑那州公共安全部發言人表示，嫌犯倫克爾斯（Joshua Runkles）在鳳凰城州際農場體育館（State Farm Stadium）外，因不服從州警命令，攜帶武裝進入管制區而被捕。根據起訴書，他當時身上帶有一把上膛的手槍、一把左輪手槍與數把刀械，並向執法人員出示了偽造的警長辦公室徽章與執法證件。

請繼續往下閱讀...

身份兜不攏 稱「大咖嘉賓」保鑣

倫克爾斯向當局辯稱，自己是科克創辦的組織「美國轉折點」（TPUSA）的維安人員。TPUSA發言人科爾維特（Andrew Kolvet）事後則發表了一份耐人尋味的聲明，稱倫克爾斯是「一位預計將出席的知名嘉賓，所聘請的先遣維安人員」。但科爾維特也強調：「我們不認為此人有任何惡意圖謀，然而，其先遣作業並未與TPUSA維安團隊或美國特勤局，進行適當的協調。」

最高國安等級維安 仍現破口

由於美國總統川普、副總統萬斯等最高層級的政要都將出席，這場追思會已被美國國土安全部，定調為與「超級盃」同等級的最高國安事件。在理應最為森嚴的戒備下，竟仍發生武裝人員輕易滲透的事件，無疑為這場備受矚目的活動，蒙上了一層不安的陰影。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法