為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    柯克追思會爆重大維安漏洞！男持槍械冒充警察闖入遭逮

    圖為工作人員正在亞利桑那州的州際農場體育館外，為21日即將舉行的查理·科克（Charlie Kirk）追思會，掛上其巨大的紀念看板。（路透）

    圖為工作人員正在亞利桑那州的州際農場體育館外，為21日即將舉行的查理·科克（Charlie Kirk）追思會，掛上其巨大的紀念看板。（路透）

    2025/09/21 10:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，其追思會於當地時間21日舉行、預計將有10萬人參加，卻驚傳發生重大維安漏洞。根據福斯新聞（Fox News）報導，一名男子20日因攜帶多把槍枝、刀械，並冒充執法人員，試圖闖入位於亞利桑那州的追思會場地，而遭到逮捕。

    亞利桑那州公共安全部發言人表示，嫌犯倫克爾斯（Joshua Runkles）在鳳凰城州際農場體育館（State Farm Stadium）外，因不服從州警命令，攜帶武裝進入管制區而被捕。根據起訴書，他當時身上帶有一把上膛的手槍、一把左輪手槍與數把刀械，並向執法人員出示了偽造的警長辦公室徽章與執法證件。

    身份兜不攏 稱「大咖嘉賓」保鑣

    倫克爾斯向當局辯稱，自己是科克創辦的組織「美國轉折點」（TPUSA）的維安人員。TPUSA發言人科爾維特（Andrew Kolvet）事後則發表了一份耐人尋味的聲明，稱倫克爾斯是「一位預計將出席的知名嘉賓，所聘請的先遣維安人員」。但科爾維特也強調：「我們不認為此人有任何惡意圖謀，然而，其先遣作業並未與TPUSA維安團隊或美國特勤局，進行適當的協調。」

    最高國安等級維安 仍現破口

    由於美國總統川普、副總統萬斯等最高層級的政要都將出席，這場追思會已被美國國土安全部，定調為與「超級盃」同等級的最高國安事件。在理應最為森嚴的戒備下，竟仍發生武裝人員輕易滲透的事件，無疑為這場備受矚目的活動，蒙上了一層不安的陰影。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播