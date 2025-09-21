泰國網紅在雪梨遭中國嫩妹暴打 臉部掛彩、險被熱湯襲擊

泰國網紅Babbie Rabbie在雪梨遭到中國女子張雨婷（左）暴力攻擊。（本報合成，擷取自Drama-addict/FB、babbie_rabbie/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕泰國網紅Babbie Rabbie在社群小有名氣，近日在澳洲雪梨一家餐廳遭中國籍女子暴力攻擊，臉部、四肢多處瘀傷，事件引發社群熱議。

綜合外媒報導，事發於當地時間13日凌晨2時許，Babbie Rabbie造訪雪梨唐人街一間韓式餐廳，在排隊等待使用洗手間時，因廁所內的使用者遲遲不出來，便敲門關心詢問裡頭狀況，沒想到卻觸怒當時在內的21歲中國女子張雨婷（音譯，Zhang Yuting）。

對方情緒激動走出隔間並爆粗口，雙方因此發生爭執。根據《9 News Sydney》報導，當Babbie Rabbie回到自己的座位後，衝突一度平息，但張雨婷隨後試圖端起桌上的熱湯鍋潑向Babbie Rabbie，幸好餐廳員工與顧客及時制止，未釀成更嚴重後果。餐廳隨後要求兩人結帳離開。

沒想到，雙方走到餐廳外後衝突再度升級。原本離開餐廳的張雨婷突然折返，對 Babbie Rabbie掌摑並抓傷臉部，留下多處抓痕與傷口，手臂與腿部也受傷。雙方隨即扭打成一團，場面相當混亂。

Babbie Rabbie事後表示，「她突然出現攻擊我，我甚至沒認出是誰，只能拼命自保。」她隨後搭計程車前往警局報案。警方於17日在利物浦街（Liverpool Street）一間公寓逮捕張雨婷，並以「襲擊致人身傷害」起訴，法院拒絕保釋。

身為模特與網紅的Babbie Rabbie強調，工作高度依賴外貌，如今臉部受傷導致無法接案。張雨婷則否認指控，案件將於10月22日在雪梨唐寧中心（Downing Center）地方法院開庭審理。

事後Babbie Rabbie（左）出面受訪，臉部傷口仍清晰可見。（擷取自@XBomberThailand/X）

