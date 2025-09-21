俄羅斯侵犯北約東翼空域　英空軍颱風戰機波蘭巡防

2025/09/21 05:30

〔中央社〕俄羅斯近日對北大西洋公約組織（NATO）國家空域升高侵犯態勢，北約啟動「東翼哨兵行動」強化空防，英國出動「颱風」戰機前往波蘭，今天完成英國空軍首場「東翼哨兵」空中巡防任務。

本月9日晚間至10日清晨，俄羅斯至少有19架無人機入侵波蘭領空，北約於12日啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），針對波蘭、羅馬尼亞、波羅的海三國等鄰近俄羅斯的北約東翼國家，強化集體防衛機制，以空域防衛為重點。

請繼續往下閱讀...

英國、德國，以及丹麥和法國分別出動「颱風」（Typhoon）、F-16和「飆風」（Rafale）戰機，在「東翼哨兵行動」架構下，執行空中巡防。英國國防部今天表示，英國空軍已在波蘭完成首場任務，安全抵英。

英國空軍2架戰機19日晚間自英格蘭東部康寧斯比（Coningsby）空軍基地起飛，在一架「航海家」（Voyager）空中加油機支援下，前往波蘭執行任務，並於今天早上返抵英國。康寧斯比基地是英國空軍兩個快速反應警報（QRA）站之一；部署於該基地的「颱風」戰機需24小時待命，在接獲指示後隨即迅速出動。

英國國防部指出，「颱風」戰機配備先進感測系統及紅外線導引先進短程空對空飛彈（ASRAAM），適合用於偵測、監控和攔截潛在空中威脅。

國防大臣希利（John Healey）表示，英國空軍以具體行動表明，北約空域將獲保衛。值此週末英國紀念「不列顛戰役」（Battle of Britain）之際，英國空軍再度與波蘭並肩捍衛彼此安全，這尤其令人感動。

「不列顛戰役」是第二次世界大戰期間，德國於1940年對英國發動長達近4個月的大規模空戰，是二戰期間規模最大空戰之一，當時波蘭空軍也加入保衛英國。

英國國防部今天表示，今年是「不列顛戰役」85週年；一如波蘭飛行員當時出手協助英國，並成為英國空軍編制內規模最大、表現最傑出的外國分隊之一，英國現在也與波蘭盟友肩並肩，共同抵禦俄羅斯具侵略性的作為。

繼以大量無人機侵犯波蘭領空後，俄羅斯19日有3架米格-31（MiG-31）戰機侵入愛沙尼亞領空，不僅關閉應答器，侵犯愛沙尼亞空域的時間更長達12分鐘，與過往一般僅停留數秒明顯不同。

儘管自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，俄羅斯軍機和無人機已數度侵犯北約東翼國家空域，過去數週俄軍對北約東翼空域的侵擾，無論就規模或時間長度而言，皆有大幅增加趨勢，相關北約國家形容俄方行徑為「前所未見的囂張」。

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）首長摩爾（Richard Moore）19日在伊斯坦堡發表他卸任前最後一場演說時指出，他完全沒看到有任何證據顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對和平談判有絲毫興趣，蒲亭只想要烏克蘭投降。

摩爾說，蒲亭「一路都在耍我們」，因為問題關鍵始終是「主權」：蒲亭否定烏克蘭的主權，否定烏克蘭作為國家和民族獨立自主存在的權利，並試圖用盡一切手段，要將他的帝國主義意志強加於人。（編輯：洪培英）1140921

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法