    首頁　>　國際

    荷蘭反移民抗議群眾與警方爆衝突 30人被捕

    2025/09/21 05:06

    〔中央社〕根據荷蘭國家通訊社（ANP）報導和地方當局表示，海牙反移民抗議群眾今天與警方爆發衝突，警方出動了水砲和催淚瓦斯驅散示威民眾，並逮捕了30人。

    綜合法新社與路透社報導，目前已有30人被捕，以及2名員警掛彩。當局正在檢視錄影畫面，不排除未來幾天還會有進一步逮捕行動。

    就在荷蘭即將舉行全國大選前一個多月之際，數以千計的群眾參加一場由一名右翼活動分子發起的抗議行動，要求當局制定更嚴格的移民政策，打擊尋求庇護者。

    荷蘭廣播基金會（NOS）電視台的畫面顯示，大批抗議者中，許多人揮舞著荷蘭國旗以及極右翼團體相關旗幟，與警方爆發激烈衝突，向警方投擲石塊和瓶子，一輛警車遭到縱火。

    另有一群示威者一度封鎖了靠近抗議地點的一段高速公路。

    當地媒體報導，示威群眾還攻擊了中間偏左的民六六黨（D66）總部辦公室，打破辦公室多扇窗戶。

    民六六黨黨魁傑騰（Rob Jetten）在社群平台X發文表示：「如果你以為能恐嚇我們，那就大錯特錯了。我們決不會讓我們美麗的國家被極端分子奪走。」

    荷蘭國家通訊社引述民六六黨官員表示，抗議群眾攻擊時，該黨辦公室內無人。（編譯：劉淑琴）1140921

