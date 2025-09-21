白宮：H-1B新簽證費為一次性費用　僅適用新申請人

2025/09/21 04:54

〔中央社〕一名白宮官員今天澄清，美國H-1B工作簽證的10萬美元（約新台幣300萬元）一次性新費用將於明天生效，但僅適用新申請人，而非再入境美國的已持有效H-1B簽證者以及續簽者。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨晚簽署行政命令，將H-1B簽證申請費用提高至10萬美元。

印度全國軟體與服務業協會（NASSCOM）今天稍早指出，這項新政策將打亂印度科技服務業者向美國派遣技術專才的全球業務。

白宮隨後說明，新制費用不會影響重新入境美國的現有簽證持有者或續簽者，而是率先適用即將參與H-1B簽證抽籤的新申請者。

根據法新社，儘管美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天強調這是年費，但不具名的白宮官員今天指出，這是只在申請時收取的「一次性費用」。

美國政府昨天宣布H-1B簽證新規後，許多美國企業的員工感到擔憂。根據路透社看到的內部電郵，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）母公司Alphabet等企業建議部分持H-1B簽證的員工留在美國。

美聯社報導，印度外交部今天表示，「所有相關單位正在研究」川普的新簽證計畫，包括印度產業界。

印度外交部警告，這項措施恐對許多家庭造成影響，進而帶來人道相關後果，希望美方能妥善處理。

目前有超過7成的H-1B簽證持有人是來自印度。（編譯：洪培英）1140921

