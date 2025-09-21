中企負責人王慶周走私芬太尼原料至美國 聯邦法院重判25年

中國武漢精奧生物科技（Amarvel Biotech）負責人王慶周（Qingzhou Wang）與行銷經理陳依依（Yiyi Chen），被依輸送芬太尼前體化學品至美國、洗錢等罪名，分別判處25年和15年監禁。（擷取自紐約南區聯邦法院網站）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國《衛報》、《大紀元時報》等媒體報導，紐約南區聯邦法院19日宣布，中國湖北省武漢精奧生物科技（Amarvel Biotech）負責人王慶周（Qingzhou Wang），被依輸送芬太尼前體化學品至美國、洗錢等罪名，判處25年監禁，刑滿還須接受3年獄後監督，意味著未來28年，他都將被留在美國。

同案被告的精奧生技行銷經理陳依依（Yiyi Chen），則已在8月22日被判處15年監禁，同樣刑滿須在美國接受3年獄後監督。

37歲的王慶周9月19日當天曾試圖援引聯邦量刑指南，挑戰檢方對量刑的計算，但很快被承審法官加德菲（Paul Gardephe）駁回。 王慶周針對3項量刑加重條款提出反對：1、複雜洗錢，反對檢方加重兩級，辯稱使用加密貨幣不應構成複雜洗錢；2、領導角色，反對檢方加重四級，自稱只是「銷售員」，不應被認定為老闆；3、大規模行銷，反對檢方加重兩級，強調未與共犯協調網站銷售。

但檢方在量刑建議中指出，王慶周和同夥利用空殼公司、離岸加密貨幣帳戶、多層次交易來隱匿資金流動，符合「複雜洗錢」定義。證據顯示，王慶周與妻子名下帳戶共收受數萬美元加密貨幣，且交易平台註冊地在非洲島國塞席爾，屬於境外帳戶。

在領導角色方面，檢方強調，王慶周是共同老闆，負責定價、監督運輸、付款審核，並在群聊中親口承認他「有最終決定權」。精奧生技1年內就向全球63國的278名客戶出貨，規模龐大。

檢方認為，王慶周直接指揮下屬，並在曼谷與斐濟的會議上主持談判，還宣稱「當月已向美國出口7噸化學品」。更嚴重的是，王慶周至今不認錯，反指美國緝毒署（DEA）「設局」誘捕。檢方認為，這種態度顯示，王慶周若返回中國，很可能重操舊業，而美中缺乏引渡條約，將使他更難被美國司法制裁。

檢方原建議對王慶周量刑30年，認為這是「保護美國社會」的必要措施。

在法律抗辯失利後，王慶周原想打悲情牌，想爭取加德菲同情，聲稱2年獄中生活充滿恐懼，最牽掛的始終是家人：父母已年逾70、岳父母體弱多病，談到11歲兒子時，他更一度聲淚俱下，強調自己是在斐濟「被DEA虛構的商業交易所誘惑」。

王慶周也對加德菲「大拍馬屁」，稱讚加德菲很專業，聲稱在2023年6月被捕前，自己僅在電影裡見過美國。最初，王慶周以為身處異國、語言不通、對法律陌生，命運又掌握在對中國了解不多的12名陪審員手中，不可能獲得公正審判，但審判過程卻讓他對美國陪審團制度的公平性，與陪審員的認真態度「很受感動」。

王慶周表示，這些經歷令他開拓視野，感受到不同的文化，因此積極參加改造課程，學習英文與理財，並加入監獄的自我提升課程，獲得指導員肯定，強調若他有機會回國，願意幫助中國老人防範詐騙，並保證「不再碰化學品」。

不過，加德菲駁回王慶周「被DEA設局」的說法，指出精奧生技網站早在2022年就公開銷售芬太尼前體，並宣稱可祕密運送，比DEA控制購買行動早1年多。

在對王慶周量刑時，加德菲逐一重申罪行，並指出芬太尼是美國人主要死因之一，僅2毫克即可致命，而王慶周曾試圖向美國出售50公斤，直言必須對王慶周「嚴懲」，才能警示後人。

王慶周辯護律師以家庭痛苦為減刑理由，稱王是妻子和孩子的唯一經濟支柱。但加德菲駁回，強調「他的家人雖28年不能見他，但有更多美國家庭因芬太尼而失去親人」。

檢察官也補充說，王慶周思維敏銳，具備製造芬太尼前體原料的強大能力，即使減刑，也難保他不會再犯。

最終，加德菲裁定現年37歲的王慶周25年監禁，並沒收犯罪所得6萬7168美元（新台幣203萬元）；現年33歲的共犯陳依依則已於8月22日被判15年，並被勒令交出12個涉案網站域名。2人是在2023年6月於斐濟被捕，成為首批被起訴，並成功引渡至美國的中國公民及企業代表。

