    外交棘手川普重拾內政 普廷恐肆無忌憚

    川普對外交熱情似乎退燒，注意力轉向打擊犯罪與左翼極端主義等國內問題。圖為川普19日在白宮展示他簽署的行政命令。（路透）

    2025/09/20 23:40

    〔編譯張沛元／綜合報導〕路透分析指出，俄羅斯無人機與戰機近來頻頻入侵鄰國領空，華府卻淡然以對，顯示原本積極插手國際事務的川普總統已對外交退燒，遲遲不願結束烏克蘭戰爭的俄羅斯總統普廷，恐怕會更加肆無忌憚。

    愛沙尼亞指控3架俄羅斯米格-31戰機（MiG-31）19日上午未經許可侵入其領空約10分鐘，直到被義大利的F-35戰機驅離；俄羅斯否認侵犯愛沙尼亞領空，指稱俄國戰機飛越的是中立水域。數小時後，波蘭指稱俄國戰機低飛過該國的1座鑽油平台。波蘭上週才擊落擅闖其空域的俄羅斯無人機。

    愛沙尼亞、義大利與波蘭，皆是普廷忌憚、承諾集體防禦的北大西洋公約組織（NATO）的成員國。美國雖也是北約成員國，但川普向來因軍費等問題對北約心生嫌隙，日前還傳出華府將大砍對歐洲的長期安全援助計畫，包括攸關愛沙尼亞的「波羅的海安全倡議」。

    俄入侵北約領空 川普含糊其辭

    華府迄今未回應俄羅斯入侵北約成員國領空的事件，川普則拖了數小時才說這可能會是「大麻煩」；上週，川普在波蘭擊落入侵領空的俄國無人機後，在社群平台上含糊其辭地發文說：「又來了！」

    分析家擔心，華府對俄國的最新挑釁反應平淡，恐怕只會讓普廷更有恃無恐。 華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員普利查斯（Alex Plitsas）說，美國進一步迴避國際事務，恐導致普廷有更多挑釁之舉，因為普廷會認為，歐洲將因為分裂——特別是在沒有美國奧援的情況下——變得更弱。

    路透指出，川普對入侵領空事件的反應，明顯符合一種新興模式，即過去數月來一直積極出招解決或調停若干難解國際衝突的川普，近幾週來基本上已退出外交活動；取而代之的是他任由、甚至施壓盟友帶頭主導，美國則退居二線承諾協助。川普愈來愈把注意力轉向國內問題，像是打擊犯罪、對抗他所謂的暴力左翼極端主義，以及對簽證計劃進行重大變革。

    分析人士指出，川普此一轉變不過是故態復萌。美國資深外交官、卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員米勒（Aaron David Miller）說，川普可能只是意識到，那些衝突遠比他想像的要難搞得多；除非他認為這事值得他付出努力與政治資本，否則他才沒興趣去做。

