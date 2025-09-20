為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    以色列空襲「葉門媒體大樓」釀31死 CPJ怒控：區域級記者殺手

    圖為葉門民眾為遭空襲身亡的31名記者與媒體工作者，舉行聯合葬禮。（美聯社）

    圖為葉門民眾為遭空襲身亡的31名記者與媒體工作者，舉行聯合葬禮。（美聯社）

    2025/09/20 23:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《衛報》報導，國際新聞自由組織「保護記者委員會」（CPJ）19日發布報告，指控以色列於9月10日，對葉門首都沙那（Sana’a）的一處報社大樓發動空襲，造成31名記者與媒體工作者死亡，成為自2009年菲律賓馬京達瑙大屠殺（Maguindanao massacre）以來，全球記者群體最嚴重的單一屠殺事件。

    以軍辯稱攻擊「心戰總部」

    這起攻擊發生時，與葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）有關的數家媒體，正在趕製週刊。以色列軍方事後辯稱，其攻擊的是包含胡塞組織公關部門在內的「軍事目標」，指控該部門散播「心理恐怖」。然而，《26日報》的總編輯哈德里（Nasser al-Khadri）悲痛地駁斥，稱他們唯一的武器，不過是「筆與文字」。

    CPJ區域計畫主任庫達（Sara Qudah）對此發出最嚴厲的譴責，痛批以色列已成為一個「區域級的記者殺手」。她警告，這場最新的殺戮，是對整個區域記者的恐怖警告：「沒有任何地方是安全的。」

    CPJ指出，以色列正反覆上演一種模式：先殺害媒體工作者，再試圖將他們描繪成戰鬥人員，以規避其違反國際人道法的責任。

    根據國際人道法，除非媒體工作者直接參與敵對行動，否則應被視為平民。然而，根據聯合國人權辦公室的統計，自去年10月7日以來，以色列已在加薩走廊殺害了多達247名記者。從加薩到黎巴嫩，再到這次的葉門，此一攻擊模式已引發全球對以色列可能犯下戰爭罪的強烈譴責。

    圖
    圖
