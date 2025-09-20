為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    俄空襲烏+侵擾北約 英情報局長：普廷拋和談只是幌子

    英國秘密情報局（MI6）局長摩爾認為俄總統普廷（圖）無意和平。（路透）

    英國秘密情報局（MI6）局長摩爾認為俄總統普廷（圖）無意和平。（路透）

    2025/09/20 22:43

    〔編譯林家宇／綜合報導〕自8月15日美國總統川普與俄羅斯總統普廷阿拉斯加峰會後，俄羅斯不僅持續對烏克蘭發動猛烈空襲，甚至在近期接連侵犯波蘭、羅馬尼亞和愛沙尼亞空域。英國秘密情報局（MI6）局長摩爾19日指出，沒有絲毫跡象顯示普廷想要達成烏俄和平，其所表達的態度和言論只是在糊弄西方，拿俄羅斯的前途來換取個人功業，「普廷吞下的超出他所能消化的程度。認為勝利手到擒來。但他和其他許多人都低估了烏克蘭人民」。

    摩爾認為，對烏克蘭的侵略強化了烏國國家意識，加速基輔向西方靠攏，還促成瑞典和芬蘭加入北約，「普廷試著說服全世界俄羅斯的勝利不可避免。但他是在向全世界、俄國人民，或許甚至還有他自己說謊」。

    針對俄國三架米格-31戰鬥機侵入愛沙尼亞空域事件，愛沙尼亞外交部長薩克納表示，本次是莫斯科今年第四度侵擾該國空域，「俄國加大對邊界的試探及日漸增長的侵犯性，必須迅速強化政治和經濟壓力因應」。塔林當局已召見俄羅斯代辦表達抗議，也會向盟友請求加強空中防衛。

    熱門推播