哈瑪斯PO圖威脅以色列 47人質恐永遠消失

哈瑪斯警告以色列，若持續攻擊加薩，圖中47名人質將消失。（擷取自X@iwasnevrhere_）

2025/09/20 22:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）今（20日）發布一張以色列人質照片，藉此警告以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），若以軍持續攻擊加薩，這些人質將永遠消失。

《以色列時報》（Times Of Israel）報導，在哈瑪斯發布的圖片中，47名人質皆被命名為羅恩·阿拉德（Ron Arad），並列了編號，左上角首名人質是「阿拉德1號」，第2人是「阿拉德2號」，以此類推，最後1人是「阿拉德47號」。

請繼續往下閱讀...

圖上文字寫著：「由於納坦雅胡的斷然拒絕還有札米爾（Eyal Zamir，以軍總參謀長）的屈服，當加薩的軍事行動展開時，這張圖變成了臨別畫面。」

《以色列時報》指出，哈瑪斯似乎是在指責納坦雅胡無意簽署停火與交換人質協議，並批評札米爾反對進攻加薩，但最後仍奉命執行的態度。

阿拉德是一名以色列空軍飛官，他1986年出任務時一去不返，而以色列官方在1988年把他列入失蹤名單。

This release from al-Qassam is heavy with symbolism. The graphic frames dozens of Israeli captives as “Ron Arad”, the Air Force officer who vanished after being captured in Lebanon in 1986, a name that in Israeli memory signifies a soldier lost forever with no return.



By… pic.twitter.com/Fdeh7Mgg1A — Thomas Keith （@iwasnevrhere_） September 20, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法