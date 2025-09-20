川澤下週聯大會議場邊會談 澤倫斯基盼敲定安全保證

澤倫斯基17日在基輔出席記者會。（歐新社）

2025/09/20 21:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國大會將於23日起展開一般性辯論，烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，他將在會議場邊與美國總統川普會晤，希望敲定對烏國的安全保證，同時力促增加制裁俄羅斯。

《法新社》、《美聯社》報導，在俄羅斯持續攻擊烏克蘭之際，澤倫斯基表示，他下週與川普會晤時，會討論對烏國的安全保證以及制裁俄羅斯的問題，希望在這次紐約的會談中，敲定安全保證事宜。他說，烏國和烏國夥伴已經為長期安全保證奠定基礎，他希望下週在紐約的會議，能評估這些承諾離定案還有多遠。

澤倫斯基也表示，準備好與俄羅斯總統普廷會談，「但是他（普廷）還沒準備好」；他說，「如果沒有領袖會談，或者例如沒有停火，我們期望制裁」。

川普上週表示，美國準備好「進行重大制裁」，但是所有北大西洋公約組織（NATO）須先同意停止向俄採購石油，以及對中國施加關稅。

英國《衛報》20日報導，澤倫斯基在基輔向包括衛報在內的記者談到紐約之行時，表示他將在與川普會面時，力促川普制裁俄羅斯，並表示把美國可能的制裁，與要求歐洲國家先行動「綁在一起」，是「拖慢對普廷的施壓」。澤倫斯基說 ，「川普總統期待歐洲的強硬行動，我想，若沒實施制裁，或者沒採取一些我們非常期待他（川普）採取的措施，我們是在浪費時間」。

