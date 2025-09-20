找蔡國強「喜馬拉雅山放煙火」挨轟破壞環境 始祖鳥回應了

戶外品牌始祖鳥聯合爆破藝術家蔡國強，在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」的大型煙火秀。（擷取自X平台影片）

2025/09/20 21:05

〔中央社〕戶外品牌始祖鳥昨天聯合爆破藝術家蔡國強，在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」的大型煙火秀，引發與論痛批製造污染、破壞環境，隨即刪除相關影片與圖像。始祖鳥宣稱，初衷是為了探索高山，未破壞生態。

綜合極目新聞、新京報等陸媒，蔡國強19日傍晚在海拔約5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈查瓊崗日地區開啟藝術項目「升龍」。現場影片顯示，蔡國強透過火藥爆破沿著山脊點燃三幕煙火，形成升龍景觀。

請繼續往下閱讀...

這次活動為始祖鳥（ARC'TERYX）發起的探索高山在地文化的項目「向上致美」第三季。蔡國強說：「我希望在粗糲與神聖之間找到一種平衡－在喜馬拉雅深處大自然的原初氣息之中，展開一場關於人、自然、宇宙，與靈魂的對話。」

始祖鳥宣稱，煙火彩色粉均為生物可降解材料，其污染物排放符合環保標準。燃放前已將牧民牲畜轉移至安全距離，並透過鹽磚引導鼠兔等小型動物離開燃放區，燃放後立即清理殘留物，並對草甸、農田進行翻土與植被修復，確保不留生態隱患。

影片傳出後，在中國社群引發一面倒質疑批評聲浪。網友痛批此舉不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態，對當地產生環境污染，破壞生態環境，直言「污染就是污染，別套用藝術裝高大上」。

有人譏稱，蔡國強放了這麼多年煙火，終於「登峰造極」；許多人點名始祖鳥呼籲抵制，直指這是「災難性的商業作秀」。

揚子晚報今天發表評論強調，爆破本身就是一種人為的、侵入性的行為，將人類的意志和審美強加於自然景觀。真正的大自然煙火秀是火山噴發、閃電雷暴、極光流動，而非人類的導演。

揚子晚報直斥，這場爆破藝術其核心行為就是留下一個巨大的、人為的、短暫的痕跡。「一個戶外品牌如果不熱愛戶外，其實調性就沒了，徹底變成一個平平無奇的品牌。始祖鳥豈能打著戶外的品牌，破戶外的山？」

始祖鳥客服工作人員今天回應稱，始祖鳥的初心是致敬自然、致敬文化、致敬環境，高山是重要的戶外元素之一，始祖鳥做這個活動的初衷，是希望藉此深入探索高山，讓更多人瞭解高山與在地文化。

今天查詢顯示，始祖鳥官方小紅書已刪除活動宣傳文，蔡國強在社群發表的「升龍」相關影片已不可見。

據報導，西藏日喀則市生態環境局江孜縣分局一名負責人稱，此次活動在生態環境局備案過，手續也合規，由於煙火使用的是環保材料，因此「不需要進行環境評估」，鄉、村、縣三級政府同意即可。

該名負責人並稱，政府此前開過多次會議，研究選址，評估調查周圍有哪些野生動物等，最終的選址不屬於生態保護區，周圍無人居住。目前來看，當地生態暫未受到破壞，後續也會持續觀察。

煙火秀在西藏喜馬拉雅山區的江孜上演。（擷取自X平台影片）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法