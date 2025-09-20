五角大廈新規！記者須同意不發布特定資訊 否則不得進入

赫格塞斯就任國防部長後，五角大廈對媒體採訪設下重重限制。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《政客》（Politico）19日報導，五角大廈表示，報導該機構消息的媒體記者，只有在同意不發布特定資訊的情況下，才能進入大樓。此舉形同要求媒體讓出報導決定權，是迄今川普政府限制媒體採訪五角大廈的最強烈舉措。

據報導，五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）在一封電子郵件中指出，今後記者必須簽署一份備忘錄，承諾不會發布機密資訊，甚至是未明確標記為政府機密且敏感度較低的文件，才能繼續進入國防部大樓，相關規定將在2到3週內生效。

這份交給記者簽署的備忘錄裡寫著：「（國防部）相關資訊對外發布前，必須先經由適當授權官員批准，即使相關資訊未被列為機密亦然。若未遵守規定，可能導致您的出入證被停權或撤銷，失去進入許可。」

五角大廈官員表示，這項調整是必要之舉，因為任何未經授權的洩漏「都可能構成安全風險、損害美國國家安全，並使（國防部）人員陷入危境」。

新規定賦予五角大廈更大裁量權，可將記者註記為安全威脅，記者若取得或刊出一些被認為不宜發布的消息，證件會被撤銷。此舉延續川普政府對採訪國防部日益嚴格的作法，當前五角大廈也正打擊一些在社交媒體上，嘲諷保守派網紅柯克（Charlie Kirk）遇害的發文者。

國防部長赫格塞斯同日晚間在社群平台Ｘ發文表示：「五角大廈不是由『媒體』管轄，而是由人民。媒體不再被允許在這裡來去自如。請佩戴好證件、遵守規則，否則就請你回家。」

代表主跑國防部記者的「五角大廈記者協會」（Pentagon Press Association）表示，協會會員正在研究這項新規。

據了解，媒體記者通常可進入五角大廈的非機密區域，報導軍方與外界的互動，包括國防部長、參謀首長聯席會議及6個軍種的辦公室。但今年1月，五角大廈取消包括《政客》、《華盛頓郵報》和《紐約時報》在內的多家媒體機構的辦公空間，轉而將空間給予保守派媒體。

在新聞機構抗議此舉後，五角大廈取消更多機構的辦公桌，包括《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）新聞和《美國有線電視新聞網》（CNN）。

