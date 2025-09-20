美不該被年齡劃下句點! 66歲女子登上日本環球小姐舞台

66歲的坂井淳子參加日本環球小姐選美比賽。（圖擷取自社群平台Ｘ）

2025/09/20 20:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本環球小姐選美賽事今年取消年齡限制，一名66歲的參賽者坂井淳子出成為焦點。身為4名子女的母親、3個孫子的奶奶，她勇敢踏上舞台，展現「即使年過花甲，也能活出自信與光彩」的信念，感動無數日本民眾。

綜合媒體報導，坂井淳子原本是全職家庭主婦，長年照顧家庭。直到孩子們陸續成家立業，她才決定追逐屬於自己的舞台夢想。她過去曾在「日本環球太太賽」60歲以上組別奪冠，如今因環球小姐取消年齡門檻，再度披掛上陣，挑戰與二、三十歲佳麗同台競技。

請繼續往下閱讀...

坂井淳子坦言，訓練過程相當吃力，尤其舞蹈與演講環節讓她倍感壓力，但她仍以微笑面對挑戰，「我想證明，女性的美不該被年齡劃下句點。」在泳裝環節，她選擇連身泳衣，直言身材隨著年齡自然有所改變，「但上台時，自信比在意他人目光更重要。」

雖然最終未能進入總決賽，但坂井淳子的勇敢亮相掀起媒體與社群熱議，不少網友盛讚「她的自信比年輕選手更耀眼」、「年齡不該是夢想的限制」。除了參賽，坂井淳子平時還開設高跟鞋步姿課程，指導從大學生到行動不便女性如何走得自信挺拔，盼望幫助不同世代的女性展現魅力。她強調，「女人的價值不該只停留在年輕時的美貌，而是要隨著人生階段持續發光發熱。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法