大聊藝人八卦隱私破壞網路生態 中國網信辦查處「快手」與「微博」

2025/09/20 19:42

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）20日以未善盡管理職責為由，宣布依法查處任由藝人八卦隱私等內容高踞熱搜榜的直播平台「快手」與社群平台「微博」。

在文字幾乎雷同的2份聲明中，中央網信辦指責「快手」與「微博」未落實資訊內容管理主體責任，其熱搜榜單主榜充斥大量炒作明星個人動態與瑣事類詞條等不良資訊內容，存在有破壞網路生態與娛樂化傾向的問題；國家網信辦已指示北京市網信辦，依法對「快手」與「微博」採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。

聲明中還說，生態良好的網路空間才符合人民利益；網信部門將持續聚焦破壞網路生態的違法違規問題，發揮其網路執法功能，以及督促網站平台履行主體責任與社會責任，切實維護清朗網路空間。

目前並不清楚網信辦所謂霸榜的藝人八卦隱私，是否與日前驟逝的中國男星于朦朧有關。于朦朧11日在北京墜樓身亡，儘管當局與家人皆稱是酒後意外，但中國鄉民並不埋單，網路上陰謀論四起，堅稱于朦朧死因不單純。

此外，中國國家市場監管總局19日才以涉嫌違反國家電子商務法，對「快手」旗下電商平台「快購」展開調查，以保護消費者與中小微商家的合法權益；「快購」隨即表示會「積極配合監管部門調查」，但也強調「目前公司各項業務運行正常」。

