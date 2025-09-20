澳洲000緊急電話大當機13小時 3人求救延誤喪命

澳星電信公司標誌。（法新社檔案照）

2025/09/20 19:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲第二大電信商澳星通訊公司（Optus）日前緊急服務電話大當機，長達13個小時無法接通，期間導致3人因求救延誤喪生，引發怒火，政府也表明「不可接受」。澳星通訊執行長親自出面道歉，將配合一切調查。

澳洲公共廣播媒體《特殊廣播服務公司》（SBS）、《路透》報導，這起事件發生在當地時間18日凌晨零時30分，當時澳星正在進行防火牆升級，緊急服務電話「000」斷訊，直到當天下午1時30分才恢復，斷訊期間數百人無法撥通000電話，當中3人死亡，包括南澳一名8週大男嬰和一名68歲女子，以及西澳一名74歲男子。

請繼續往下閱讀...

這起事件引起民眾震驚，澳洲政府19日說，此事造成悲劇性的後果，無論如何緊急服務電話中斷，都「完全令人無法接受」，政府將著手調查。

風波持續擴大之際，澳星公司執行長魯伊（Stephen Rue）接連兩天出面說明，坦承因系統升級出現技術故障，才導致000電話長達13小時無法接通，故障已排除，公司徹底調查這起事件，公布調查結果。他20日連續第二天再度出面時，一再為此事道歉。

澳星公司說，南澳、西澳和北領地可能約600名用戶受影響，已一一聯繫確認安危，無法取得回覆者，資料也已交給警方追蹤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法