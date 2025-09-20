15層高塔瞬間夷為平地！以軍拆毀加薩高樓 民眾被迫撤離一無所有

2025/09/20 19:11

加薩走廊加薩市高檔區的住宅高樓穆許他哈塔5日遭以軍攻擊，民眾倉皇奔逃。（路透）

民眾事後回到已淪為廢墟瓦礫的穆許他哈塔。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕巴勒斯坦銀行員雷耶斯（Shady Salama Al-Rayyes）原本在加薩走廊最大城加薩市（Gaza City）的高級街區澤圖恩（Zeitoun）的「穆許他哈塔」（Mushtaha Tower）有1間公寓，9.3萬美元（約台幣281萬元）的房貸已經繳了10年。

但隨著以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的戰爭蔓延至加薩市區，一無所有的雷耶斯與家人被迫逃離被以軍炸成廢墟瓦礫的穆許他哈塔，目前棲身於加薩走廊中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的帳篷。

在以色列本週開始對加薩市中心進行地面攻擊前，15層樓高的穆許他哈塔5日被夷為平地，標誌著以軍對加薩市高樓的拆毀行動之始。

以軍宣稱，過去2週已在加薩市毀掉多達20棟、據稱為哈瑪斯所用的高樓；以國總理納坦雅胡則說，有50棟「恐怖分子高樓」被拆。

此等拆屋式攻擊行動導致成百上千人無家可歸。根據加薩市民，就在穆許他哈塔被毀的同一時期，該市的澤圖恩、塔法（Al-Tuffah）、西傑亞（Shejaia）、希克拉旺（Sheikh Radwan）以及其他區的高樓，也被以軍夷為平地。衛星影像顯示，自8月以來，光是希克拉旺區就有數十棟建築遭到破壞。

雷耶斯擔心，以軍的拆屋式攻擊意在永久清除加薩市民；聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office, OHCHR）也認同此一觀點。OHCHR發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）說，此等蓄意遷移人口的行為，無異於種族清洗。

穆許他哈塔在戰前深受加薩市白領與學生喜愛，除了能眺望海景，還坐擁鄰近公園與2所大學的便利位置。雷耶斯說，穆許他哈塔原有約50戶人家，但隨著愈來愈多流離失所者前來投靠親友，近幾個月人數已增加2倍。穆許他哈塔的高樓層雖已毀於更早的攻擊，然其底座周圍卻有數十個收容難民的帳篷。

5日一早，有居民接獲以軍通知，要求通知所有人在數分鐘內撤離，否則就等著被以軍攻擊的大樓塌在頭上。

曾盼能在今年還清貸款的雷耶斯說，當時所有人只覺得恐慌、害怕、困惑、失落、絕望與痛苦，「我看到有人打光腳狂奔，有些人連手機或證件都沒拿。我也沒拿護照或身份證…我們什麼都沒拿，我跟老婆還有2個孩子，9歲的亞當與11歲的沙赫德，爬樓梯下樓逃命。」

路透當時拍攝的影片記錄下稍後發生的事：2枚砲彈從天而降，幾乎同時間炸進塔樓底部，約6秒內將之摧毀；附近街道與帳篷被籠罩在漫天煙塵瓦礫下，民眾被嚇得尖叫四散奔逃。

以軍指稱哈瑪斯在該塔下方設有用於攻擊以軍的「地下基礎設施」，但哈瑪斯否認使用民宅大樓進行攻擊；但身為穆許他哈塔管委會主委的雷耶斯說，攻擊穆許他哈塔根本沒道理，就算真有哈瑪斯，也能以不傷人方式來處理，而非毀掉1幢民宅高樓，再說穆許他哈塔根本沒有哈瑪斯。

加薩民眾5日在以軍下達撤離令後於穆許他哈塔前駐足，靜觀其變。（法新社）

當穆許他哈塔因以軍空襲揚起煙塵時，民眾被嚇得轉身逃命。（歐新社）

穆許他哈塔管委會主委雷耶斯18日拿著家當準備在加薩走廊中部城市迪爾巴拉搭帳篷度日。（路透）

