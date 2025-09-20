史前翼手龍寶寶在風暴中搏命 化石揭露生命最後一刻

史前翼手龍寶寶與暴風搏鬥的模擬圖。（路透）

2025/09/20 18:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕1億5000萬年前在相當於今日印度洋和地中海的史前海洋「特堤斯洋」（Tethys Ocean）邊緣的群島，一場熱帶風暴即將來襲，兩隻剛會飛的小翼手龍（Pterodactylus），不幸遇上突然捲起的強風。1億5000萬年後，科學家意外從化石上的裂痕，揭開這段牠們生命最後一刻的遭遇。

《路透》19日報導，美國自然史博物館古生物學家史邁斯（Rab Smyth）率領的這份研究，在《當代生物學》（Current Biology）期刊發表報告。這兩具保存良好的化石，是數年前在德國巴伐利亞不同地區被挖掘出土，兩隻翼手龍寶寶被暱稱為「幸運一號」、「幸運二號」，年紀略有差異，其翼展不到20公分，史邁斯說，「小到能放在掌心」，骨質還很纖弱，尚未完全成形，顯示其死亡時，可能出生僅數天到數週。

化石透露出兩隻寶寶夭折原因，關鍵證據就在當中保留的骨折痕跡。研究人員進行相當於驗屍的詳細檢視，意外發現牠們肱骨同樣有沿骨幹呈斜向的斷裂痕跡。史邁斯表示，「這種傷痕並不尋常，因為看來不像受撞擊、跌倒或遭掠食者攻擊，而是受到強大壓力被折斷，可能是強風或巨浪」。

研究團隊推測，牠們遇上風暴前，可能在練習飛行、尋找昆蟲或者其他小型無脊椎動物，或者甚至在睡覺，當風暴來襲，被狂風從島上的原棲地捲走，帶到幾公里外，落入潟湖。史邁斯說，這兩隻只有幾公克重的小翼手龍，「幾乎毫無機會能挺過猛烈的風勢」。

儘管折翼未必立即致命，但是史邁斯指出，牠們受傷後很快地沉入湖底這一點顯示，牠們吸進湖水，導致溺斃，之後又被風暴帶來的細微砂礫迅速掩埋，而缺氧環境反而有利化石保存，其纖弱的骨骼以幾乎維持生前姿勢被保留下來，在化石紀錄史上，留下罕見的生前最後一刻畫面，也讓古生物學家，得以了解幼年翼手龍的身體結構，以及這場侏儸紀時期的戲劇性事件。

