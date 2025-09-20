英國國宴內幕！川普特勤和皇室廚師爆激烈衝突

英國為慶祝美國總統川普的第二次國事訪問，17日晚上在溫莎堡聖喬治大廳舉行盛大國宴。（路透）

2025/09/20 18:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國為慶祝美國總統川普的第二次國事訪問，17日晚上在溫莎堡城堡舉行盛大國宴，邀請了商界、政界和名流共160名賓客參與。然而，據外媒報導，這場盛大宴會雖然主廳賓主盡歡，但「幕後」準備工作卻爆發了一場激烈衝突。

《每日郵報》報導，消息人士指出，當晚負責保護川普的美國特勤局人員，進入廚房監督皇家廚師的備餐過程，甚至親自試吃所有菜餚，這引起了廚房人員的極大不滿。部分廚師認為，特勤人員的行為打亂了工作節奏，氣氛逐漸緊繃，最終導致雙方在廚房內爆發了爭執。

請繼續往下閱讀...

報導指，當時有數位特勤局成員進入廚房，一方面監督食品安全，另一方面還對食物進行檢查，並向廚師詢問有關菜單的問題。廚師團隊在準備精緻三道菜的過程中，因為反覆受到干擾，感到越來越焦慮，並且情緒升級，最終爆發言語衝突。

然而，對於此次事件，英國皇家宮廷的官員則強烈否認有任何爭執，並表示「此事完全不屬實」，稱與特勤局的合作「非常和諧」。他們強調，皇家廚師與美方工作人員的關係良好，並無任何摩擦。

儘管如此，根據消息人士透露，爭執並未影響宴會的進行，賓客在主廳內完全未察覺「幕後」的緊張局勢，好好地享受了晚宴上的三道美味佳餚。晚宴菜單以水田芥菜、鵪鶉蛋沙拉為開胃菜，主菜則是有機諾福克雞球，最後是結合了香草冰淇淋、覆盆子雪酪與維多利亞李子的甜點。

