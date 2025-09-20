隱匿HIV約砲400人! 英男重判17年 警方籲318人快檢測

英國42歲男子Jonathan Carl隱匿自身帶有HIV，與400多名男子發生性行為，警方憂心，至少318名潛在受害者未被確認，緊急呼籲盡速出面檢測。（圖擷取自倫敦警察局）

2025/09/20 19:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國42歲男子Jonathan Carl隱匿自身帶有HIV，透過多款交友軟體瘋狂約會、與多名男子發生性行為，甚至涉及強暴。倫敦都會區警局調查指出，他4年間恐與多達400名男子發生關係，部分受害者檢測確認感染HIV。Carl6月被判刑17年，但警方仍憂心，至少318名潛在受害者未被確認，緊急呼籲盡速出面檢測。

根據《BBC》報導，Carl居住在東倫敦霍恩徹奇（Hornchurch），利用交友App「Grindr」、「Scruff」等平台物色對象，自2019年至2023年間與眾多男子發生性行為。他被指控涉嫌性侵及「魯莽傳染HIV」，並於今年6月被斯內爾布魯克刑事法院（Snaresbrook Crown Court）判刑17年，同時被加諸15年「性犯罪預防令」，規定若有新伴侶，必須在三日內向警方通報，並在未服藥情況下主動揭露HIV身分。

警方強調，迄今僅確認82名受害者，卻推估仍有318人未現身，呼籲可能曾與Carl發生關係者應立即接受HIV檢測。辦案警官畢夏普（Sarah Bishop）警告：「我們極度關切尚未被確認的受害人，他們的健康與福祉是我們的首要之務。我們正與英國國民健保署（NHS）及公益團體合作，確保能提供匿名檢測、專業建議與心理支持。」

多名受害者在庭上出面陳述痛苦心境。一人直言：「我感覺自己完全無能為力，甚至覺得自己不重要、不再是人。」另一名受害者則說，這起經歷讓他難以再建立任何戀愛關係，「我腦袋常常打結，想著自己是不是做錯什麼，這種自責感至今仍揮之不去。」

警方進一步透露，Carl於2024年1月被逮捕，起因是兩名男子分別在2022年10月及2023年8月報案指控他性侵。由於案件規模龐大，警方提醒民眾，若曾透過交友軟體與Carl聯繫，或曾前往他位於炸魚薯條店樓上的住處，務必與警方或醫療單位聯繫。

The Met Police have asked up to 400 potential victims of predatory rapist Jonathan Carl to come forward. Carl was jailed for 17 years earlier this year for rape and GBH through reckless transmission of HIV. pic.twitter.com/pP9gk1F6Q0 — CourtNewsUK （@CourtNewsUK） September 19, 2025

