    隱匿HIV約砲400人! 英男重判17年 警方籲318人快檢測

    英國42歲男子Jonathan Carl隱匿自身帶有HIV，與400多名男子發生性行為，警方憂心，至少318名潛在受害者未被確認，緊急呼籲盡速出面檢測。（圖擷取自倫敦警察局）

    英國42歲男子Jonathan Carl隱匿自身帶有HIV，與400多名男子發生性行為，警方憂心，至少318名潛在受害者未被確認，緊急呼籲盡速出面檢測。（圖擷取自倫敦警察局）

    2025/09/20 19:15

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國42歲男子Jonathan Carl隱匿自身帶有HIV，透過多款交友軟體瘋狂約會、與多名男子發生性行為，甚至涉及強暴。倫敦都會區警局調查指出，他4年間恐與多達400名男子發生關係，部分受害者檢測確認感染HIV。Carl6月被判刑17年，但警方仍憂心，至少318名潛在受害者未被確認，緊急呼籲盡速出面檢測。

    根據《BBC》報導，Carl居住在東倫敦霍恩徹奇（Hornchurch），利用交友App「Grindr」、「Scruff」等平台物色對象，自2019年至2023年間與眾多男子發生性行為。他被指控涉嫌性侵及「魯莽傳染HIV」，並於今年6月被斯內爾布魯克刑事法院（Snaresbrook Crown Court）判刑17年，同時被加諸15年「性犯罪預防令」，規定若有新伴侶，必須在三日內向警方通報，並在未服藥情況下主動揭露HIV身分。

    警方強調，迄今僅確認82名受害者，卻推估仍有318人未現身，呼籲可能曾與Carl發生關係者應立即接受HIV檢測。辦案警官畢夏普（Sarah Bishop）警告：「我們極度關切尚未被確認的受害人，他們的健康與福祉是我們的首要之務。我們正與英國國民健保署（NHS）及公益團體合作，確保能提供匿名檢測、專業建議與心理支持。」

    多名受害者在庭上出面陳述痛苦心境。一人直言：「我感覺自己完全無能為力，甚至覺得自己不重要、不再是人。」另一名受害者則說，這起經歷讓他難以再建立任何戀愛關係，「我腦袋常常打結，想著自己是不是做錯什麼，這種自責感至今仍揮之不去。」

    警方進一步透露，Carl於2024年1月被逮捕，起因是兩名男子分別在2022年10月及2023年8月報案指控他性侵。由於案件規模龐大，警方提醒民眾，若曾透過交友軟體與Carl聯繫，或曾前往他位於炸魚薯條店樓上的住處，務必與警方或醫療單位聯繫。

    熱門推播