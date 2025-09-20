皮衣不見了！黃仁勳「新造型」出席英國國宴 鄰座來頭曝光

黃仁勳著燕尾服出席英國國宴。（法新社）

2025/09/20 17:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝美國總統川普第二次國是訪問，英國政府17日在溫莎堡城堡邀請160名賓客盛大舉辦國宴，輝達執行長黃仁勳也受邀出席。當天他脫下招牌皮衣，改穿燕尾服出席，而根據外媒披露的座位名單，他鄰座來賓的身分也曝光。

綜合外媒報導，英國這次國宴除了精緻的餐桌佈置、三道菜晚宴和專門調製的雞尾酒外，誰出席、坐在哪裡也都經過精心安排，因為這類盛宴不只是品酒吃菜，更是外交的一環。皇室人員、科技業、金融業高層以及政治圈人物都是座上嘉賓。

宴會大廳十分華麗，長達50公尺的滑鐵盧宴會長桌（Waterloo Table），擺放著1462塊銀器，在139支蠟燭照映下閃閃發光，幾個小時前才從城堡彩摘的花卉，讓大廳充滿秋天的氣息，現場也安排了100名工作人員替160名嘉賓提供服務。

川普坐在餐桌中央主賓位置，他的身邊坐著英國查爾斯國王與凱特王妃。黃仁勳的座位被安排在與川普、查爾斯國王同一側的中段位置，他左邊是英國政治學家貝利（Cheryl Schonhardt-Bailey），右邊是安謀控股（ARM Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）。

川普坐在餐桌中央主賓位置，他的身邊坐著英國查爾斯國王與凱特王妃。（路透）

