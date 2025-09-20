為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    皮衣不見了！黃仁勳「新造型」出席英國國宴 鄰座來頭曝光

    黃仁勳著燕尾服出席英國國宴。（法新社）

    黃仁勳著燕尾服出席英國國宴。（法新社）

    2025/09/20 17:51

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝美國總統川普第二次國是訪問，英國政府17日在溫莎堡城堡邀請160名賓客盛大舉辦國宴，輝達執行長黃仁勳也受邀出席。當天他脫下招牌皮衣，改穿燕尾服出席，而根據外媒披露的座位名單，他鄰座來賓的身分也曝光。

    綜合外媒報導，英國這次國宴除了精緻的餐桌佈置、三道菜晚宴和專門調製的雞尾酒外，誰出席、坐在哪裡也都經過精心安排，因為這類盛宴不只是品酒吃菜，更是外交的一環。皇室人員、科技業、金融業高層以及政治圈人物都是座上嘉賓。

    宴會大廳十分華麗，長達50公尺的滑鐵盧宴會長桌（Waterloo Table），擺放著1462塊銀器，在139支蠟燭照映下閃閃發光，幾個小時前才從城堡彩摘的花卉，讓大廳充滿秋天的氣息，現場也安排了100名工作人員替160名嘉賓提供服務。

    川普坐在餐桌中央主賓位置，他的身邊坐著英國查爾斯國王與凱特王妃。黃仁勳的座位被安排在與川普、查爾斯國王同一側的中段位置，他左邊是英國政治學家貝利（Cheryl Schonhardt-Bailey），右邊是安謀控股（ARM Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）。

    川普坐在餐桌中央主賓位置，他的身邊坐著英國查爾斯國王與凱特王妃。（路透）

    川普坐在餐桌中央主賓位置，他的身邊坐著英國查爾斯國王與凱特王妃。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播