美國狠父殺害3幼女人間蒸發 3個月後遺骸尋獲

美國退伍軍人德克爾，今年6月殺害3名女兒後失蹤。（美聯社）

2025/09/20 16:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍32歲退伍軍人德克爾（Travis Caleb Decker），今年6月在華盛頓州萊文沃思（Leavenworth）露營地，殺害3名女兒後人間蒸發，3個月後警方終於尋獲疑似為德克爾的遺骸，目前正由法醫進行比對。

據《美聯社》報導，德克爾和妻子惠妮（Whitney）離婚後，於案發前行使探視權將3名女兒帶走，但沒有在約定時間內送回，當局獲報展開搜索，6月2日在露營區發現德克爾名下車輛，以及3名分別為9歲、8歲、5歲的女童遺體。

來自全美各州、聯邦機構的執法人員，對數百平方英里的區域進行陸海空搜索，警方更祭出2萬美元（約新台幣60.4萬元）懸賞，呼籲民眾提供相關線索，但就是找不到德克爾的下落。

華盛頓州奇蘭郡（Chelan County）警長辦公室如今宣布，在轄區磨石山（Grindstone Mountain）附近發現疑似德克爾的遺骨，雖然還需要法醫完成DNA比對，但初步判定就是德克爾無誤。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

華盛頓州奇蘭郡警方尋獲疑似為德克爾的遺骸。（美聯社）

