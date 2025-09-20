每天游6小時自我訓練！法國夫婦挑戰接力橫渡大西洋

法國馬蒂厄．維沃特夫婦將挑戰游泳橫渡大西洋。（路透）

2025/09/20 16:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》20日報導，法國一對夫婦正在地中海進行訓練，準備進行為期3個月的接力橫渡大西洋之旅，希望能打破紀錄。

據報導，馬蒂厄．維沃特（Matthieu Witvoet）和克洛伊．萊格．維沃特（Chloe Leger Witvoet）計畫於11月1日從西非維德角群島（Cape Verde islands）出發，遊3800公里到達法國在加勒比海的屬地瓜德羅普（Guadeloupe）。

請繼續往下閱讀...

這對夫婦將每天輪流游泳6小時，並試圖創下女性跨洋最長紀錄，以及「漂流」接力賽最長紀錄。「漂流」接力賽是指他們過夜的船會在夜間漂流，而漂流將佔到他們行程的一部分。

萊格直言：「這是極限游泳，我們喜歡這樣做。」

據了解，2019年，這對夫婦從西班牙橫渡直布羅陀海峽到達摩洛哥；2021年，他們順著塞納河從巴黎游到北部濱海小鎮杜維（Deauville）；2023年，他們從馬賽游到巴塞隆納。然而，橫渡大西洋是另一個層次的挑戰，屆時預計水溫將在攝氏23度左右徘徊。

這對夫婦已準備2年，不斷完善他們的技術以避免受傷。萊格說：「今年夏天，我們花了很多時間游泳，每天幾乎游泳3到4小時，所以我們的身體真的適應了每天這麼長的游泳時間。」

他們的雙體帆船將由4名船員駕駛，其中包括一名護理師。這次橫渡大西洋活動，旨在提高大眾對海洋保護的認識，這對夫婦製作一套教育資料包，已有超過6.3萬名學童報名。孩子和老師將每週收到與海洋相關的課程計畫，例如生物多樣性和污染，學生也將關注游泳者的進度。

萊格說：「如果我們沒有完成體能挑戰，但在宣傳活動中取得成功，那麼比完成游泳，但未能完成宣傳活動更成功。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法