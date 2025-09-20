為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    香港鬧區驚見「二戰大型空投炸彈」 緊急疏散18棟大樓上千民眾

    經初步檢查，證實為一枚長約1.5公尺、直徑約0.5公尺、重達1000磅的美軍二戰空投炸彈，內含500磅高性能TNT炸藥，殺傷力仍然極大。（取自微博）

    經初步檢查，證實為一枚長約1.5公尺、直徑約0.5公尺、重達1000磅的美軍二戰空投炸彈,內含500磅高性能TNT炸藥,殺傷力仍然極大。（取自微博）

    2025/09/20 16:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港港島鰂魚涌濱海街一處工地在昨（19）日中午進行施工時，發現一枚疑似戰時遺留的炸彈。警方及消防人員趕抵現場封鎖周邊，由爆炸品處理課進行調查。經初步檢查，證實為一枚長約1.5公尺、直徑約0.5公尺、重達1000磅的美軍二戰空投炸彈，內含500磅高性能TNT炸藥，殺傷力仍然極大。

    綜合港媒報導，警方為確保公眾安全，於當日晚間11時前，緊急疏散炸彈周邊共18棟大樓，影響約1900戶、總計超過6000人。警方指出，這枚炸彈外殼完整，未曾引爆，前後皆設有引信，極具危險性，且與2018年沙中線工地曾發現的炸彈型號相同。

    香港爆炸品處理課於當晚深夜持續戒備，並於今（20）日凌晨2時起展開處理作業。處理人員以鋸割方式打開彈體外殼，使用燃燒技術銷毀炸藥，避免現場引爆造成更大風險。處理工作已於當日下午1時30分順利完成。

    事件期間，當局宣布，鰂魚涌濱海街介於英皇道與華蘭路之間路段全線封閉，英皇道往柴灣方向部分車道亦同步封鎖。港鐵鰂魚涌站A、B出口也曾暫時關閉，後於當日下午重新開放。受影響的商業及住宅大樓住戶陸續返回家中。

    香港警方強調，市民安全為首要考量，相關處置程序均由專業人員執行，未來將持續監控其他工地或地區是否仍有類似未爆彈存在，呼籲民眾如有發現可疑物品，務必立即通報相關單位。

    香港爆炸品處理課於當晚深夜持續戒備，並於9月20日凌晨2時起展開處理作業。（取自香港警察官方臉書粉專）

    香港爆炸品處理課於當晚深夜持續戒備，並於9月20日凌晨2時起展開處理作業。（取自香港警察官方臉書粉專）

    熱門推播