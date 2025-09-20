誰能接替石破茂？ 日本自民黨總裁5名候選人資歷政策一次看

自民黨總裁5名候選人：左至右分別為林芳正、茂木敏充、小泉進次郎、小林鷹之、高市早苗。（法新社）

2025/09/20 15:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本執政黨自民黨在兩次慘淡的全國選舉中失去對國會參眾兩院的控制權，迫使石破茂辭去黨總裁一職，也意味將讓出日本首相之位。隨著黨內5名候選人相繼宣布參選總裁，《彭博》整理這5人的資歷概況和主要政策方向。

報導指出，日本選民對自民黨的通膨對策、黨內腐敗及大量外國人湧入日本感到不滿。在此情況下，《時事通訊社》9月12日至15日進行的民調顯示，在受調查的自民黨支持者中，31.8％認為農林水產大臣小泉進次郎是最適合領導自民黨的候選人，19.7％的人則認為是高市早苗，外界預期這兩人將是最有力的競爭者。

一、44歲的小泉進次郎20日上午宣布參選，他是日本最著名的改革派首相小泉純一郎的次子，在農相任內一直是自民黨降低米價政策的代表人物。小泉在去年黨總裁的首輪投票中位居第3，僅次於高市早苗和石破茂。他若當選總裁，將代表自民黨領導層的世代更迭，此舉可能會引起搖擺選民的共鳴，他們認為黨內老一輩已脫離現實。然而，他更自由的傾向可能會讓黨內右翼人士感到反感。

在經濟方面，小泉力爭2030財政年度將平均薪資提高100萬日圓（約20.4萬台幣）；立即推出新的經濟措施，並增加額外預算以應對通膨；削減汽油稅並改革所得稅；在通膨過後，利用不斷增加的稅收刺激經濟成長，同時注重財政紀律；政府和日本央行在物價穩定方面應達成共識；農業方面將建立一個安全網，使稻農能夠安心提高產量。外國人事務方面，將加強政府對外國人相關問題的管控，例如非法居留和房地產購買。

二、64歲的高市早苗表示，英國前首相柴契爾夫人是她重要的精神導師，並被廣泛視為已故首相安倍晉三的思想繼承者。儘管在去年自民黨總裁競選中獲得最多的黨內選票，但她最終在決選中以微弱優勢敗給石破茂。如果當選，她將成為日本首位女首相。就像柴契爾夫人一樣，她的領導風格可能會引領日本走向更保守的路線。經濟和財政政策，高市似乎比1年前採取更加務實和謹慎的立場，並吸收反對黨的意見，顯然是為了吸引更廣泛的政界人士。在去年的總裁競選中，她支持繼續推行貨幣寬鬆政策和更寬鬆的財政支出，此舉引發金融市場恐慌。

在經濟方面，高市計畫向家庭提供稅收優惠和現金補貼，希望提高免稅入門門檻並取消汽油稅。她也表示，降低食品消費稅不會立即帶來價格下降，呼籲財務省提交一份經濟成長「總體規劃」。外國人事務方面，她計畫對在日外國人實施更嚴格的管控，包括對非法居留者採取措施並加強土地購買監管。

三、69歲的茂木敏充是第1位宣布參選的議員。這位自民黨重量級人物擁有豐富的外務大臣、貿易大臣和自民黨幹事長經驗，但似乎缺乏競爭對手擁有的廣泛公眾號召力。茂木敏充將自己描繪成一位強硬的談判者，憑藉其在美國總統川普首次任職期間與他打交道的經驗，能夠有效地處理與美國的關係。

茂木敏充的貨幣政策方面，認為隨著日本通貨緊縮接近尾聲，日本央行應將非常規寬鬆政策正常化。經濟方面，他承諾提供「數兆日元地區補助」，資金來自盈餘稅收，以支持受通膨困擾的家庭。在執政聯盟方面，他計畫在反對黨中尋找一個能夠就基本政策達成一致的合作夥伴，談判對象可能包括日本維新會和國民民主黨。

四、林芳正是現任內閣官房長官，為石破茂最親密的助手之一，也是最有可能延續自民黨當前政策的候選人。林芳正的勝利或許能安撫市場，但不會帶來重大變革。在更換任期較短的內閣大臣時，自民黨經常依靠林芳正來控制局面，這讓他給人留下可靠的印象。他通常被認為比其他黨內重量級人物與中國的關係更密切。林芳正曾就讀於哈佛大學，並在前首相岸田文雄政府的大部分時間裡擔任外務大臣。

在經濟政策方面，林芳正將力爭實現實質工資可持續成長1％。他計畫建立全民信貸體系，以支持低收入家庭。鑑於社會安全支出規模龐大，他認為現在考慮削減消費稅還為時過早。國防方面，他將加強與美國的同盟，並增強日本的防衛能力。他也將利用在外交和國防方面的專業知識與美國總統川普政府打交道。能源政策上，他將推動重啟核電廠。

五、前經濟安保擔當大臣小林鷹之年輕且保守，這是他第二次競選總裁。小林鷹之表示，他將為中產階級和勞動年齡人口提供更多支持，主要政策承諾包括臨時減稅和加強國防。小林鷹之最近一直與台灣接觸，並強調建立不依賴中國供應鏈的重要性。小林鷹之畢業於哈佛大學甘迺迪學院，職業生涯始於財務省。對於黨內右翼來說，他將為高市提供一個更年輕的替代方案，使其感覺不像「安倍經濟學2.0」。

在經濟政策方面，小林鷹之誓言呼籲限時減稅，同時全面改革稅收法規，以幫助勞動年齡人口。國防方面，他誓言進一步增加支出。貨幣方面，他稱政策制定完全由日本央行負責。外國人事務方面，他誓言加強對外國人收購土地的監管，並加強邊境管制政策。

