    首頁　>　國際

    全民皆放假！南韓擬明年起將「勞動節」指定為法定公休日

    南韓明年擬將「勞動節」改為法定公休日，亦即公務員、教師及快遞員等所有人皆享有休假權利。（路透）

    南韓明年擬將「勞動節」改為法定公休日，亦即公務員、教師及快遞員等所有人皆享有休假權利。（路透）

    2025/09/20 15:09

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓勞工有福了！南韓《中央日報》報導，從明年起，5月1日有望成為南韓的法定公休日，在日曆上標註為「紅色假日」。南韓雇傭勞動部長金榮訓近日表示，將把現行的「勞動者之日」名稱恢復為「勞動節」，並推動將其指定為法定公休日。

    據報導，金榮訓部長在接受媒體採訪時表示，明年將同時推進勞動節更名與法定公休日指定，讓國民收到一份「勞動節禮品套裝」。

    「勞動節」起源於1886年5月1日美國芝加哥工人為爭取8小時工作制而舉行的示威活動，是全球勞動者紀念勞動價值的重要節日。南韓自1923年起也將每年5月1日定為勞動節，1963年通過「關於設立勞動者之日的法律」後，節日名稱被更改為「勞動者之日」。

    雖然「勞動者之日」於1994年被立法為帶薪休假日，但並非法定公休日，因此僅適用於《勞動基準法》規定範圍內的勞動者。公務員、教師及快遞員等特雇人員無法享受休假待遇。若將其指定為法定公休日，不論是否為勞動者，所有人都可享有休假權利。

    為此，南韓勞動部表示，將與相關部門合作，推動目前已提交至國會的「關於公休日的部分修訂法律案」的順利立法進程。該修訂案由國會行政安全委員會議員於去年11月提出，內容包括將「勞動節」（5月1日）與「父母節」（5月8日）新設為法定公休日。

    此外，在正式將其設為法定公休日之前，有關將「勞動者之日」更名為「勞動節」的程序也已啟動。國會環境勞動委員會小委員會已於16日就相關法案達成朝野合意並予以表決，預計25日在本會正式通過。

