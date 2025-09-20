為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國民眾因胞姊在美失聯求助 結果是經營色情行業被捕了

    中國民眾的胞姊在美國拉斯維加斯失聯，結果是經營色情行業被抓了。（圖擷自微博）

    （圖擷自微博）

    2025/09/20 15:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國有民眾近來發文求助，指稱自己的胞姊伍婷婷在美國內華達州拉斯維加斯生活好幾年了，但如今突然失聯讓親戚都很擔心，希望大家幫忙尋找，沒想到伍婷婷其實是在賭城經營色情行業被捕，讓中國網友看了紛紛笑破肚皮。

    中國微博消息顯示，求助人焦急地PO出胞姊護照，並透露姊姊是在拉斯維加斯某間賭場工作，但家人都不清楚是哪間也不知道她的住處和電話號碼，由於事情發生在國外因此中國警方不受理，美國警方也因為求助人無法提供確切資訊愛莫能助。

    然而，有消息靈通的中國網友表示，英文名字為Ting Ting Wu的伍婷婷，是因為在拉斯維加斯經營妓院被警方逮捕了，讓其他網友看了哭笑不得，直說現在大家都知道求助人的姊姊是老鴇了。

    據賭城當地媒體《KSNV》報導，拉斯維加斯特警今年8月20日突襲西南谷（Southwest Valley）3處地點，發現1間民宅被當成賣淫場所，經營者伍婷婷（Ting Ting Wu）和男友Wei Wang等人被捕。

    伍婷婷供稱她會安排來自不同地方的女性到拉斯維加斯賣淫，男友則充當馬伕將女子外送到賭城飯店房間。另外，這對情侶所居住的地方也是性交易場所，會有1名18至30歲的風塵女子提供性服務，每5天輪換成另1名女性，消費1小時價格為300美元（約新台幣9071）。

    伍婷婷和男友目前面臨拉皮條、性販運、透過賣淫來營利、經營賣淫場所等罪嫌，已於本月10日在法院出庭。

