    首頁　>　國際

    主打「經濟最優先」 小泉進次郎宣布參選日本自民黨總裁

    自民黨總裁熱門人選之一小泉進次郎，20日正式宣布參選。（路透）

    自民黨總裁熱門人選之一小泉進次郎，20日正式宣布參選。（路透）

    2025/09/20 14:50

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕攸關下一任日本首相人選的自民黨總裁之爭白熱化！農林水產大臣小泉進次郎20日上午在東京召開記者會，正式宣布加入競選行列，並公布競選承諾，將「經濟最優先」列為核心內容。隨著小泉正式宣布，計畫參選的5人已就定位。

    日本《共同社》報導，小泉進次郎喊出「經濟最優先」口號，將探討以應對物價上漲為主的經濟對策，並向臨時國會提交作為財源支撐的2025年度補充預算案。關於具體措施，鑑於執政黨在參眾兩院均淪為少數派，他強調「將不排除任何選項，真誠推進與在野黨的磋商」。

    小泉還提及外國人非法就業及過度旅遊等問題，提出強化外國人政策的「指揮塔」功能。他表示，將沿襲現任首相石破茂的方針，確保充足預算並在2026年度設立防災廳。

    針對黨內出現裂痕，小泉提出要營造良好的風氣環境，讓類似自民黨派系收回扣事件的「政治與金錢」問題不再重演。他還表示，將貫徹政治資金的透明化。關於競選黨總裁，他表示「把黨團結一致，讓政治向前邁進」。

    對於若就任首相是否繼續參拜靖國神社，他稱「會妥善判斷」，迴避做出明確表態。

    此前，自民黨前幹事長茂木敏充最早宣布參選，前經濟安保擔當大臣小林鷹之16日召開記者會，正式宣布出馬角逐。連續在岸田文雄、石破茂內閣擔任官房長官林芳正也表態參選，而前經濟安保擔當大臣高市早苗也在19日加入戰局，小泉也宣布參選後，將有5人競逐大位。

    自民黨總裁選舉將在10月4日舉行，並在當天公布結果。自民黨新任總裁選出後，日本國會將舉行首相指名選舉，新任總裁在國會眾議院和參議院首相指名選舉中均勝出後，將當選新任日本首相。

