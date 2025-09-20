美拒發巴勒斯坦官員簽證 聯合國大會通過讓阿巴斯視訊發言

阿巴斯在美國阻撓下未能赴美參加聯合國大會，但聯合國仍投票通過允許他視訊發言。（美聯社檔案照）

2025/09/20 14:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕聯合國大會目前在紐約開議，但美國總統川普拒絕向巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）發放簽證，以此反制各國準備承認巴勒斯坦國。不過，聯合國大會19日表決通過，允許阿巴斯透過視訊連線，在23日的全球領袖高層會議上發表談話。

英國《衛報》指出，該決議案獲得145票贊成、5票反對和6個國家棄權。此前，美國拒絕向多達90名巴勒斯坦代表團成員發放簽證，包括巴勒斯坦自治政府（PA）與巴勒斯坦解放組織（PLO），該代表團原定於22日參加為期1天的「兩國方案」會議，以及23日的高層會議。

鑑於以色列對加薩走廊的砲火猛轟導致嚴重人道危機，法國總統馬克宏登高一呼，呼籲各國承認巴勒斯坦國，以解決以、巴長年衝突。法國、加拿大、英國、比利時和澳洲在內的多個西方國家，準備在22日的會議上正式承認巴勒斯坦。

按照原先安排，阿巴斯應該在翌日的領袖高層會議上發表談話，感謝承認巴勒斯坦自決權的國家，並闡述他對未來巴勒斯坦國擺脫激進組織「哈瑪斯」統治的願景，但美國和以色列都對各國承認巴勒斯坦國不滿，美方據稱因而不向巴方官員發放簽證。

