川普喊「我要他滾」！ 疑因一件事惹怒川普 美國檢察官閃電請辭

美國維吉尼亞州東區代理聯邦檢察官西伯特（Erik Siebert）近日閃電請辭。（美聯社）

2025/09/20 14:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州東區代理聯邦檢察官西伯特（Erik Siebert）近日閃電請辭，外媒披露，此舉與總統川普公開施壓、要求將他「拔掉」有關，再度引發美國政壇關注與爭議。

據《BBC》與《路透》等外媒報導，川普近日對媒體表示，因西伯特獲得兩位民主黨籍參議員支持，他決定撤回對其的提名，並稱：「我希望他滾。」隨後，西伯特即寫信告知其他同事他要辭職。

西伯特自今年1月起擔任美國司法部維吉尼亞州東區的代理檢察官，原本等待參議院表決通過正式任命。不過，美媒引述消息人士說法指出，西伯特日前已透過內部信向同仁宣布辭職，內容寫道：「我已提交辭呈，感謝過去8個月來與最優秀的同仁共事。」

外界認為，川普不滿西伯特主導的調查未對紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）提出刑事起訴。詹姆斯曾在2023年打贏一樁針對川普的民事詐欺案。如今川普陣營反控詹姆斯涉嫌偽造房貸與財產資料，以圖獲得更優惠的房貸條件，並要求司法部展開調查。

不過，西伯特據傳向司法部高層表達，現階段調查結果尚不足以提起訴訟，疑似因此惹怒川普。根據報導，西伯特是在「被要求辭職或將被解職」的情況下離職。

川普則對媒體表示，他並未詳細了解案情，但認為詹姆斯「看起來確實有問題」，並質疑西伯特的中立性。他還強調，當他得知維州兩名民主黨籍聯邦參議員支持西伯特任命時，就決定撤回提名，直言：「他不可能是好人。」

不只詹姆斯，美國司法部維吉尼亞東區辦公室目前也正在調查前FBI局長柯米（James Comey）。柯米過去因調查川普「通俄門」而遭川普解職，這項調查是否具有政治動機，外界也高度關注。

此案再度引發外界對川普介入司法、動用政治手段報復政敵的質疑，可能成為他再戰白宮之路上的潛在爭議火種。

