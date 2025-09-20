為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    噁！中國手搖飲員工用拖鞋攪珍珠 意外揭出店家是山寨台灣品牌

    中國廣東省深圳手搖飲員工，將腳上穿的拖鞋拿下來攪珍珠。（圖擷自微博）

    中國廣東省深圳手搖飲員工，將腳上穿的拖鞋拿下來攪珍珠。（圖擷自微博）

    2025/09/20 12:50

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太噁心了！中國廣東省深圳近來有手搖飲店的員工，首日上班時竟將腳上穿的拖鞋拿下來攪珍珠，這間門市的招牌特地用繁體字寫著「臺灣的貢茶．世界的好茶」，但其實和台灣的貢茶品牌無關，而是山寨的商家。

    目前在中國微博流傳的影片，是由肇事員工所拍攝並PO網，從中可以看到他先觀察到其他同事沒注意自己，便拿起拖鞋攪拌珍珠，隨後又用手捏握珍珠放到飲料杯裡，過程中甚至還將手放在桌面上磨蹭又繼續抓珍珠。

    這間招牌名為「貢茶」的店家老闆，連忙出面指稱肇事員工從應聘開始就出現過多次異常行為，上班當天不到40分鐘就用拖鞋攪珍珠，事後已報警將員工帶走拘留，至於店內所有原材料和用品都丟棄了並持續停業。

    中國網友看到員工如此離譜的行為紛紛留言，有不少人想起2名青少年先前在海底撈火鍋裡撒尿，法院近來判處涉案者和父母賠償220萬人民幣（約新台幣935萬元），直指一定要對這種影響食品安全的不法份子究責。

    據了解，貢茶最初發跡於台灣，多年前曾進軍中國市場但早已退出，後來被外商公司收購，在全球多國都設有分店但就是不包括中國．因此深圳這間「貢茶」顯然就是山寨。

    肇事員工還用手捏握珍珠放到飲料杯裡。（圖擷自微博）

    肇事員工還用手捏握珍珠放到飲料杯裡。（圖擷自微博）

    事發店面招牌用繁體字寫著「臺灣的貢茶．世界的好茶」，但其實和台灣的貢茶品牌無關。（圖擷自微博）

    事發店面招牌用繁體字寫著「臺灣的貢茶．世界的好茶」，但其實和台灣的貢茶品牌無關。（圖擷自微博）

    圖
    圖
