川普政府出重手！告上最高法院 力拚廢除護照「X」性別選項

畫面顯示一份在電腦螢幕上填寫的美國護照申請表，其性別（Gender）欄位中，除了M（男性）與F（女性）外，也包含了「X」的選項。此為前任拜登政府於2022年4月開始實施的政策，而現任川普政府正尋求透過最高法院推翻此項規定。（法新社資料照）

2025/09/20 11:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國川普政府已正式向最高法院提出請求，希望大法官介入並允許其限制美國護照上的性別標記，此舉是川普政府針對LGBTQ+群體相關政策的一系列法律行動中的最新一步。這場爭議的核心，在於是否應保留前政府所開放的「X」性別選項。

這項爭議源於政策的急遽轉變。前任拜登政府為照顧非二元性別（nonbinary）、雙性人（intersex）等群體的需求，自2022年4月起，允許美國公民在護照上選擇「X」作為性別標記。然而，川普在今年一月上任後，旋即發布行政命令，主張聯邦政府僅承認兩種生理性別，且性別「不可更改」。美國國務院隨後便中止了所有「X」性別標記護照的申請處理。

川普政府的政策很快引發訴訟。今年稍早，麻州一位聯邦地方法院法官科比克（Julia Kobick）在一場集體訴訟中，裁定在全國範圍內阻止該政策的實施。科比克法官在裁決中指出，由於護照也常用於租車或開設銀行帳戶等非旅行目的，若不阻止該政策，受影響者將因「無法在任何地方使用護照而不暴露自己」，從而經歷「不可逆的傷害」。

川普政府首席最高法院律師、現任訴訟總長索爾（D. John Sauer）在向最高法院提交的緊急上訴中主張，公民無權強迫政府在其官方文件上使用「不準確的性別標示」。他認為下級法院錯誤地採用了更嚴格的司法審查標準來檢視此政策，並稱最高法院六月的一項裁決已表明「受挑戰的政策並未構成基於性別的歧視」。

波士頓一家聯邦上訴法院本月稍早駁回了政府暫停禁令的請求，並指出政府未能有意義地回應下級法院對此政策可能違反憲法「平等保護條款」的質疑。

