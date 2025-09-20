為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    影片曝光！美軍打擊海上毒品走私 運毒船「瞬間變火海」

    川普也在「真實社群」貼出美軍攻擊畫面，可見運毒船瞬間陷入火海。（取自川普真實社群）

    川普也在「真實社群」貼出美軍攻擊畫面，可見運毒船瞬間陷入火海。（取自川普真實社群）

    2025/09/20 11:59

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普19日宣布，他下令美軍對一艘販毒集團的運毒船隻進行攻擊，擊斃3名男性。這是已知近來美軍在委內瑞拉外海一帶掃蕩走私毒品第三艘被連船帶人擊斃的運毒船，川普也在「真實社群」貼出美軍攻擊畫面，可見運毒船瞬間陷入火海。

    川普今日在真實社群（Truth Social）發文表示：「在我下令下，戰爭部長對一艘與被指定的恐怖組織有關、從事毒品販運的船隻發動致命的動能打擊，地點位於美軍南方司令部（USSOUTHCOM）負責的區域。」

    川普並未透露此次攻擊鎖定的是哪一個恐怖組織，也未說明該船隻來自哪個國家。他表示，「情報確認該船隻正走在一條已知的毒品走私航線上，販運非法毒品，目的是要毒害美國人。」

    川普在貼文中還附上空襲影片，畫面顯示一艘小艇在海面上高速前進，隨後遭受猛烈轟炸，瞬間陷入火海。根據川普說法，船上的3名男子在攻擊中被擊斃，美方無人員傷亡。而該船當時航行於國際水域。

    川普警告：「停止向美國販賣芬太尼、毒品與非法藥物，並停止對美國人發動暴力與恐怖主義攻擊！」

    綜合外媒報導，這是川普第三次在真實社群上發布空襲運毒船隻的影片，川普首次下令針對涉嫌毒品走私的恐怖分子進行軍事打擊是在9月2日。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播