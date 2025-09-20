參院否決臨時開支法案 美國政府停擺危機再現

白宮提出一項臨時開支法案，先前在共和黨控制的聯邦眾議院以些微多數通過，今天在聯邦參議院未能通過。圖為美國國會大廈。（歐新社）

2025/09/20 10:22

〔中央社〕美國聯邦參議院今天未能通過一項臨時開支法案，共和黨人正急於避免政府停擺，並試圖化解總統川普面臨的政治挑戰。

法新社報導，由共和黨控制的聯邦眾議院先前以些微多數通過了這項法案，但在參院，由於民主黨與川普的共和黨在國家預算上沒有妥協的跡象，法案遭到否決。

由於兩院預計下週休會，參議員要到9月29日才會回到國會，要在9月30日會計年度結束前讓政府維持運作，時間已所剩無幾。

政府關門將導致非必要的業務開始停擺，數以十萬計公務員將暫時無薪可領。

參院的法案遭到否決，只有1名民主黨人投下贊成票，遠不及今年3月共和黨面臨上一個支出期限時，有10名民主黨員協助他們通過法案的情形。

當時的投票引發民主黨內部強烈不滿，許多成員指責中間派參議員對川普的右翼政策視而不見。

共和黨在國會兩院都占有些微多數，但根據參院規定，他們必須獲得一些反對黨的支持，在這種情況下，至少需要7名民主黨員的投票。

眾院共和黨人今天警告稱，他們的成員在支出期限前不會回到國會，迫使參院必須再次投票並接受他們的提案，否則就會導致政府停擺。

在川普和他極度忠誠的共和黨全力推行右翼政策之際，這次的僵局給了民主黨一個難得的施力點。

然而，即使法案通過，也只是緩兵之計，僅能為聯邦機構提供資金到11月21日。

這只會推遲關於川普政府未來支出計畫的更複雜談判。眾院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）和參院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這項計畫「未能滿足美國人民的需求」。

