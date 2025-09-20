為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    參院否決臨時開支法案 美國政府停擺危機再現

    白宮提出一項臨時開支法案，先前在共和黨控制的聯邦眾議院以些微多數通過，今天在聯邦參議院未能通過。圖為美國國會大廈。（歐新社）

    白宮提出一項臨時開支法案，先前在共和黨控制的聯邦眾議院以些微多數通過，今天在聯邦參議院未能通過。圖為美國國會大廈。（歐新社）

    2025/09/20 10:22

    〔中央社〕美國聯邦參議院今天未能通過一項臨時開支法案，共和黨人正急於避免政府停擺，並試圖化解總統川普面臨的政治挑戰。

    法新社報導，由共和黨控制的聯邦眾議院先前以些微多數通過了這項法案，但在參院，由於民主黨與川普的共和黨在國家預算上沒有妥協的跡象，法案遭到否決。

    由於兩院預計下週休會，參議員要到9月29日才會回到國會，要在9月30日會計年度結束前讓政府維持運作，時間已所剩無幾。

    政府關門將導致非必要的業務開始停擺，數以十萬計公務員將暫時無薪可領。

    參院的法案遭到否決，只有1名民主黨人投下贊成票，遠不及今年3月共和黨面臨上一個支出期限時，有10名民主黨員協助他們通過法案的情形。

    當時的投票引發民主黨內部強烈不滿，許多成員指責中間派參議員對川普的右翼政策視而不見。

    共和黨在國會兩院都占有些微多數，但根據參院規定，他們必須獲得一些反對黨的支持，在這種情況下，至少需要7名民主黨員的投票。

    眾院共和黨人今天警告稱，他們的成員在支出期限前不會回到國會，迫使參院必須再次投票並接受他們的提案，否則就會導致政府停擺。

    在川普和他極度忠誠的共和黨全力推行右翼政策之際，這次的僵局給了民主黨一個難得的施力點。

    然而，即使法案通過，也只是緩兵之計，僅能為聯邦機構提供資金到11月21日。

    這只會推遲關於川普政府未來支出計畫的更複雜談判。眾院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）和參院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這項計畫「未能滿足美國人民的需求」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播