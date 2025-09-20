為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普告紐時索賠逾4500億　法官駁回批訴狀不恰當

    2025/09/20 04:30

    〔中央社〕美國聯邦地區法官梅里戴（Steven Merryday）今天作出嚴厲裁決，駁回總統川普（Donald Trump）對「紐約時報」提出的150億美元（約新台幣4570億元）誹謗訴訟。

    法新社報導，梅里戴表示，川普提交的訴狀「不恰當且不可接受」，並給予川普律師團28天時間，以「專業且莊重的方式」重新提交。

    梅里戴是前共和黨籍總統老布希（George HW Bush）任命的法官，他並未對針對紐時的訴訟實質內容作出裁決，但對訴狀措辭過於浮誇、反覆且過度讚美川普及長達85頁的篇幅表示不滿。

    梅里戴說：「訴狀應是簡明扼要地陳述事實，足以提出表面上合理的求償主張。雖然律師在為當事人提出請求時有一定表達空間，但本案訴狀的內容已遠遠超出這個界限。」

    梅里戴說，「訴狀不是用來謾罵和抨擊的公共論壇，也不是向對手發洩怒氣的受保護平台」。

    川普15日在佛羅里達州聯邦法院提起訴訟，指控紐時出於「實際惡意」，「數十年來」一直對他進行抹黑。

    訴狀稱：「紐時已成為主流媒體當中，帶頭且毫不掩飾地散播針對川普總統不實訊息的媒體之一。」

    紐時則發聲明指出，川普此案「毫無根據」。

    紐報表示：「訴狀缺乏任何正當法律依據，完全是為了打壓和阻嚇獨立報導而提起，紐約時報不會因恐嚇手段而退縮。」

    川普向法院請求判處至少150億美元的實質性賠償，並額外裁定懲罰性賠償金，「金額將在審判中決定」。（編譯：張曉雯）1140920

