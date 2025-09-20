為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    傳OpenAI擬斥資1000億美元　租用備份伺服器

    2025/09/20 02:54

    〔中央社〕美國科技新聞網站The Information今天引述公司高層與股東討論內容報導，OpenAI計劃在未來5年內花費1000億美元（約新台幣3兆元），用於向雲端服務供應商租用備份伺服器。

    報導指出，人工智慧（AI）新創公司OpenAI原本已預估從今年到2030年，將投入3500億美元向雲端服務供應商租用伺服器，而這次計劃花費的1000億美元屬於額外開銷。

    各大企業為了爭取有限的運算資源，正投入數以千億計美元，力拚開發最先進的AI模型，讓雲端服務供應商與晶片製造商從中受惠。

    The Information引述OpenAI內部預測報導，包括備份伺服器在內，OpenAI計劃未來5年平均每年花費約850億美元在租用伺服器上。

    OpenAI尚未立即回覆路透社的置評要求。

    The Information報導，OpenAI高層表示，這些伺服器具備「變現」潛力，未來可望帶動新一波營收成長，無論是透過推動研發突破，還是促進產品使用量大增，而這部分尚未納入現有營收預測。

    The Information本月稍早披露，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI預計到了2029年，現金支出將高達約1150億美元，以用於強化AI模型的擴大支出。（編譯：張曉雯）1140920

