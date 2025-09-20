為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川習通話談TikTok 習近平稱樂見企業依市場規則做好談判

    2025/09/20 00:39

    〔中央社〕新華社報導，中國國家主席習近平晚間與美國總統川普通話。習近平說，中方在TikTok問題上立場清楚，中國樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法規、利益平衡的解決方案；川普則稱，美方將支持雙方團隊磋商，妥善解決TikTok問題。

    據新華社報導，習近平與川普（Donald Trump）通話，雙方就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，並對下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。該通話是務實、積極、建設性的。

    習近平表示，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

    習近平提到，雙方團隊最近的磋商體現平等、尊重和互惠的精神，可繼續妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏結果。美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。

    習近平並強調，中美關係十分重要。中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。要實現這個願景，雙方都要相向而行、付出努力，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

    據新華社報導，川普表示，美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決TikTok問題。美方願與中方一道努力維護世界和平。

    另外，在通話中，習近平也提到3日舉行的閱兵儀式。習近平表示，中美兩國在二戰中是並肩戰鬥的盟友。前不久中方隆重舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」活動，邀請當年美國飛虎隊成員遺屬登上天安門城樓觀看閱兵儀式。

    習近平稱，中國人民不會忘記美國等反法西斯同盟國向中國抗戰提供的寶貴支持。「我們應在緬懷先烈、銘記歷史基礎上，珍愛和平，開創未來」。

    據中方報導，川普表示，「中國紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式非常精彩」。美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國合作可以做成很多有利於世界和平穩定的大事，美方希望與中方保持長期、良好的偉大關係。

    此次通話為川普第二次當選美國總統以來，與習近平進行的第三次通話。第一次為川普上任前，第二次則在今年6月初。（編輯：徐睿承）1140920

    圖
    圖
