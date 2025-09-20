川普：將與習近平在APEC會面　明年初訪中

2025/09/20 00:39

〔中央社〕美國總統川普今天與中國國家主席習近平通話，川普隨後表示，雙方在貿易、俄烏戰爭及批准短影音應用程式TikTok協議等議題取得進展；兩人將於APEC峰會期間會面，川普還將於明年初訪問中國，習近平也會在適當時機訪美。

根據一名白宮官員說法，川普（Donald Trump）與習近平通話於美東時間今早8時開始。這是川普重返白宮、對中國加徵巨額關稅以來，第2次與習近平通話。外電報導，兩人通話希望敲定讓熱門短影音應用程式TikTok繼續在美國營運的協議，並針對貿易進行商討。

川普隨後於上午11時許在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「我剛結束和中國習主席一通非常有建設性的通話」，雙方在許多非常重要的議題上取得進展，包括貿易、芬太尼、結束俄烏戰爭的必要性，以及TikTok協議的批准。

美國財經媒體CNBC報導，白宮一位官員表示，川習通話時，未能針對TikTok達成最終協議，但雙方在推進協議方面取得重大進展。

川普指出，他也和習近平達成共識，兩人將在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面。另外，川普將在明年初出訪中國，習近平也會於適當時機訪問美國。

他還說：「這次通話非常愉快，我們還會再次通話… 雙方都期待在APEC上見面！」

今年APEC峰會將於10月31日在韓國慶州登場。

美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售給非中國公司，否則就會被禁，川普上任以來已4度延長TikTok寬限期。美中日前在西班牙馬德里結束關稅和經濟政策談判，美官員表示，雙方已針對TikTok達成架構協議。

川普與習近平上一次通話是在6月，當時雙方針對中國對稀土的出口限制進行磋商。稀土廣泛應用在從智慧型手機到戰鬥噴射機等領域。（編輯：徐睿承）1140920

