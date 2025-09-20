川習熱線！川普感謝習近平批准TikTok協議 曝明年初訪中

美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（左）。（法新社檔案照）

2025/09/20 00:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間19日晚上8點電話會談，這是兩人今年以來的第3次通話。川普在會談後發文，「感謝TikTok（協議）的批准」，期待在10月底舉行的亞太經合會（APEC）峰會上見面。新華社報導，雙方就當前中美關係深入交換意見，通話是務實、積極、建設性。

川普在台灣時間晚間將近11點30分發文說，「剛結束與中國習主席非常富有成效的通話」，兩人在貿易、芬太尼、結束烏俄戰爭，以及「批准TikTok協議」等許多非常重要的議題取得了進展。川普說，他與習近平都同意，會在10月底召開的APEC峰會會面，並且會在明年初訪問中國，習近平則將在適當時間訪問美國。他說，「這通電話談得非常好，我們將再次通話，感謝TikTok（協議）批准，我們都期待在APEC上見面」。

請繼續往下閱讀...

中國新華社在晚間將近11點發出新聞稿指出，習近平與川普就當前中美關係和共同關心的問題，坦誠深入交換意見，為下階段兩國關係穩定發展，做出戰略指引，兩人也都表達兩國關係的重要性。習近平說，美方應避免片面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。在TikTok問題上，習近平表示，中方主張以商業規則解決TikTok問題，希望美方提供公平、非歧視的投資環境。

川習今年首次通話是在1月17日，當時習近平祝賀川普當選總統；6月時，川習曾就中國對稀土的出口限制，在通話中進行磋商，習邀請川普訪問中國，川普也回邀習訪問美國。19日的通話也為今年舉行「川習會」鋪平道路，川習預定在10月31日至11月1日於南韓舉行的APEC峰會會面，將是川普重返白宮以來，兩人首次面對面會談。

