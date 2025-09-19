為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美國2028總統大選「美女刺客」？民主黨這位女議員傳備戰

    美國民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）傳出備戰2028總統大選。（美聯）

    美國民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）傳出備戰2028總統大選。（美聯）

    2025/09/19 22:37

    〔中央社〕根據知情人士的說法，美國民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲及其幕僚團隊，正為這名35歲波多黎各裔議員2028年競選總統或聯邦參議員積極備戰。

    美國Axios新聞網報導，歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）今年走出自己選區所在的紐約市布朗克斯區（Bronx）及皇后區（Queens），在全國及紐約州其他地方積極活動，同時投資數以百萬計美元，強化她本就相當可觀的網路影響力。

    歐加修-寇蒂茲的團隊在各地舉行活動，今年稍早她參與了聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的「對抗寡頭」（Fighting Oligarchy）全國巡迴集會。她也延攬桑德斯的前高級顧問，壯大自身團隊。

    歐加修-寇蒂茲尚未對自身未來走向做出任何決定，但她的團隊致力為她爭取更多選擇空間。

    她的一些親近盟友認為，即使歐加修-寇蒂茲認為自己不會勝出，她可能仍會投入總統選戰，以確保有進步派代表參與民主黨初選。

    歐加修-寇蒂茲支持全民聯邦醫療保險（Medicare for All）、綠色新政（Green New Deal）以及廢除移民暨海關執法局（ICE）。她今年屢次對總統川普（Donald Trump）政府提出挑戰，是她成功吸引大批民主黨支持者的部分原因。

    她今年花費數以百萬計美元經營社群媒體，還有蒐集潛在支持者跟捐款者名單，以擴大自己在基層募款的潛力。

    她在Instagram、TikTok、Bluesky、X和臉書（Facebook）等各家社群平台上共計約有3670萬名追蹤者，遠超過大部分她可能在2028年總統大選遇上的競爭對手。

