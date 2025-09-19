確保「愛國者任教」？港府推教師換證制不再終身保障

香港特首李家超日前提出，將香港教師終身執業制改為須定期審查後更新執業證書。圖為香港學生舉行升旗典禮。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港特首李家超日前在施政報告中，提出仿效中國定期審查教師執教資格的做法，將香港教師終身執業制，改為須定期審查後更新執業證書。這項計畫遭到批評是要對教師政治審查，確保愛國者任教。

「法國國際廣播電台」中文網19日報導，李家超在施政報告附篇中提出這項規劃，港府表示，正研究修訂現行「教育條例」，引入定期更新執業證書制度。消息人士透露，港府初步構想是要求從幼稚園到中、小學，所有教師和有意執教者，都須在註冊為教師後，定期換發執業證書，政府更新證書時會考量是否有刑事紀錄、持續進修等因素，預定明年提出修法。

不過，這項政策引起教育界疑慮，教育工作者工會主席、立法會議員朱國強18日在港府行政長官問答會上質疑，近年教育局已對教師培訓、言行操守等問題，制定非常嚴格的要求，是否還需要改變終身機制。李家超回應，教師工作「影響整個社會」，修法前會充分考慮各界意見，確保教育專業符合市民要求。

要求匿名的已註冊香港教師向法廣表示，教育局在2019年抗爭運動後，已引入「教師專業操守指引」，審查教師言行，「港區國安法」實施後又設立檢舉機制，很多資深教師因此不堪壓力而離職或移民，仍留在香港任教的教師，已非常「聽教聽話」，新做法可能是針對已移民教師，剝奪他們回流再執教的機會。

資深媒體人吳志森認為，北京和港府一直認為，在2019年抗爭運動中，教育界是「教壞」年輕人的元凶之一，因此要不斷加強對教育界的清洗，引入定期換證制度，是要進一步思想和政治審查，當局可能會要確保是愛國者，才給予換發證書。

